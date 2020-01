Janeiro continua em ritmo acelerado e está aí à porta mais um fim de semana intenso. Em Portugal divide-se entre a final da Taça da Liga e parte da jornada que lança a segunda volta (para seguir aqui EM DIRETO), e lá por fora tem jornadas de alto nível em Itália e na Alemanha, um Valência-Barcelona que promete em Espanha e um intervalo para a Taça em Inglaterra.

Sexta-feira:

Borussia Dortmund-Colónia (19h30, Eleven1)

A jornada de Bundesliga promete e abre logo na sexta-feira com o Dortmund, embrenhado na luta da frente, a receber um Colónia que está em franca recuperação, com quatro vitórias seguidas e a tentar pôr-se a salvo de sobressaltos. O Borussia, agora reforçado com o fenómeno Haaland, está a sete pontos da frente.

Brescia-Milan (19h45, SportTV3)

Oportunidade para o Milan confirmar os sinais de recuperação, animado pelo regresso de Ibrahimovic e próximo da zona Europa: está a dois pontos do sexto lugar e a sete do quinto. Do outro lado, o Brescia procura evitar a queda livre, num jogo em que Mario Balotelli, castigado, falha o reencontro com os «rossoneri».

Sábado:

Eintracht Frankfurt-Leipzig (14h30, Eleven2)

E à mesma hora o Borussia MGladbach-Mainz (14h30, Eleven3). O Eintracht de Paciência e André Silva, que voltou às vitórias na última ronda, desafia o líder Leipzig, que venceu nove dos últimos oito jogos, tendo apenas cedido pontos nesse período em Dortmund. São quatro pontos de vantagem para o Bayern Munique, segundo, e cinco para o Gladbach, que perdeu terreno mas mantém condições de continuar na luta.

Valência-Barcelona (15h00, Eleven1)

Jogo grande no Mestalla, onde o Valencia ainda não perdeu esta época para o campeonato – a única equipa invicta em casa a par de Barça e Real Madrid. Um grande desafio para o Barcelona de Quique Setién, à procura de se manter na liderança, que divide com o Real Madrid. O Valencia continua de olho na zona Champions – está a quatro pontos do quarto lugar.

Southampton-Tottenham (15h00, SportTV2)

Depois de ter voltado às vitórias para o campeonato a meio da semana, o Tottenham de José Mourinho vira-se para a Taça de Inglaterra, num duelo entre equipas do primeiro escalão que é um reencontro. A 1 de janeiro, o Southampton venceu o duelo para a Premier League, também em casa, por 1-0.

Bayern Munique-Schalke (17h30 Eleven1)

O grande jogo da jornada 19 da Bundesliga, com o Bayern no segundo lugar e o Schalke a apenas três pontos de distância, vindo do triunfo sobre o Gladbach na ronda anterior. O duelo tem sido largamente favorável ao Bayern, que em agosto venceu por 3-0 em Gelsenkirchen, mas este é um jogo de alta pressão para as duas equipas, num campeonato aberto como há muito não se via, na luta pelo título e também pelos lugares de Liga dos Campeões.

Domingo:

At. Madrid-Leganés (11h00, Eleven1)

A receção do At. Madrid ao Leganés, penúltimo classificado, abre o domingo de Liga espanhola, com os «colchoneros» a tentarem acertar passo depois de nova derrota na ronda passada que os deixou a oito pontos da liderança e encurtou a distância para os perseguidores na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

Inter-Cagliari (11h30, SportTV3)

É uma jornada para tira-teimas em Itália e o domingo começa logo de manhã com um jogo que redobra de importância para o Inter, depois de dois empates seguidos que voltaram a colocar a Juve na frente, já com quatro pontos de vantagem. É o segundo confronto em menos de uma semana com o Cagliari, que está na luta pela Europa mas perdeu o fulgor do arranque do campeonato. No duelo para a Taça, também em San Siro, o Inter venceu por 4-1.

Shrewsbury Town-Liverpool (17h00, SportTV2)

O domingo de Taça de Inglaterra na televisão começa com o Manchester City-Fulham (13h00, SportTV2). E tem ainda o Tranmere/Watford-Manchester United (15h00, SportTV2), mais um a uma equipa dos «red devils» cada vez mais medíocre, agora na FA Cup, e com Solskjaer em posição mais fragilizada que nunca. Por fim, a visita do líder Liverpool ao Shrewsbury Town, clube do terceiro escalão do futebol inglês. Oportunidade provável para Klopp rodar a equipa e a expectativa de sempre em torno de um duelo entre David e Golias.

Roma-Lazio (17h00, SportTV3)

O Derby della Capitale da segunda volta chega com muito em jogo. Depois do 1-1 em setembro, agora é a Roma que se apresenta como dona de casa no Olímpico, no segundo dérbi de Paulo Fonseca e num janeiro de fogo para os «giallorossi», que incluiu dois duelos com a Juventus, para o campeonato e para a Taça de Itália, ambos perdidos. A Lazio está em grande na Serie A, onze vitórias seguidas, terceiro lugar e sete pontos de vantagem sobre a Roma, mesmo com um jogo a menos. Mas o dérbi tem sorrido à Roma.

Nápoles-Juventus (19h45, SportTV3)

E para fechar o domingo, a Juventus em Nápoles. O duelo entre o campeão nas últimas oito épocas e o vice das duas últimas temporadas perde impacto perante a medíocre campanha do Nápoles esta época, afundado no 11º lugar e vindo de três derrotas seguidas, num ciclo de jogos de exigência máxima, que incluiu duelos com Inter e Lazio. A meio da semana, no entanto, a equipa agora orientada por Gennaro Gattuso ganhou alguma motivação extra, com o triunfo sobre a Lazio para a taça.

Lille-PSG (20h00, Eleven2)

Outro duelo entre os dois primeiros da época passada, mas com um mundo a separá-los. O Lille, sensação da última temporada, está na quinta posição, a 19 pontos de um PSG que segue tranquilo na frente, com oito pontos de vantagem sobre o Marselha, segundo. O Lille, dos portugueses Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló, segue na luta pelos lugares europeus.

Valladolid-Real Madrid (20h00, Eleven1)

O Valladolid empatou no Bernabéu em agosto, mas muito mudou desde então, num Real Madrid que voltou a encontrar estabilidade com Zidane. Ainda assim, pressionado na luta por um campeonato que está mano a mano com o Barcelona e promete ser disputado até ao fim.

Todas as transmissões em direto do fim de semana:

Sexta-feira:

Borussia Dortmund-Colónia (19h30, Eleven1)***

Brescia-Milan (19h45, SportTV3)**

Nice-Rennes (19h45, Eleven3)**

Sunderland-Doncaster Rovers (10h45, Eleven4)**

Osasuna-Levante (20h00, Eleven2)**

QPR-Sheffield Wednesday (20h00, SportTV1)**

Sábado:

Melbourne City-Perth Glory (08h30, SportTV1)*

Espanhol-At. Bilbao (12h00, Eleven1)**

Brentford-Leicester (12h45, SportTV2)**

SPAL-Bolonha (14h00, SportTV1)**

B. Mgladbach-Mainz (14h30, Eleven3)**

E. Frankfurt-Leipzig (14h30, Eleven2)***

Valência-Barcelona (15h00, Eleven1)***

Southampton-Tottenham (15h00, SportTV2)***

West Ham-WBA (15h00, SportTV4)**

Marselha-Angers (16h30, Eleven2)**

Fiorentina-Génova (17h00, SportTV1)**

Fenerbahçe-Basaksehir (17h00, SportTV4)**

Bayern Munique-Schalke (17h30 Eleven1)***

Alavés-Villarreal (17h30, Eleven3)**

Hull City-Chelsea (17h30, SportTV2)**

Mónaco-Estrasburgo (19h00, Eleven2)**

Gent-Genk (19h30, Eleven4)*

Torino-Atalanta (19h45, SportTV2)**

Sevilha-Granada (20h00, Eleven1)**

Domingo:

At. Madrid-Leganés (11h00, Eleven1)***

Inter-Cagliari (11h30, SportTV3)***

St. Mirren-Aberdeen (12h30, Eleven2)*

Manchester City-Fulham (13h00, SportTV2)**

Celta Vigo-Eibar (13h00, Eleven1)**

Goztepe-Besiktas (13h00, SportTV4)**

Groningen-Ajax (13h30, SportTV5)**

Lyon-Toulouse (14h00, Eleven3)**

Werder Bremen-Hoffenheim (14h30, Eleven2)**

Tranmere/Watford-Manchester United (15h00, SportTV2)**

Getafe-Betis (15h00, Eleven1)**

Heart-Rangers (15h00, Eleven5)*

Nantes-Bordéus (16h05, Eleven4)**

Shrewsbury Town-Liverpool (17h00, SportTV2)**

Roma-Lazio (17h00, SportTV3)***

Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf (17h00, Eleven2)**

Kortrijk-Club Brugge (17h00, Eleven5)*

Real Sociedad-Maiorca (17h30, Eleven1)**

Nápoles-Juventus (19h45, SportTV3)***

Lille-PSG (20h00, Eleven2)**

Valladolid-Real Madrid (20h00, Eleven1)***