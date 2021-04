Alheias à falhada Superliga, as competições domésticas prosseguem este fim de semana com a normalidade possível. Na Alemanha, o campeonato pode ficar já decidido. Basta o Bayern Munique ser Bayern Munique, ou seja, vencer o Mainz e assegurar já, com três jornadas para jogar, o nono título consecutivo.

Em Inglaterra, Manchester City e Tottenham disputam a primeira final da temporada. Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias são talismãs do City frente a uns spurs que já não contam com José Mourinho.

Por cá, joga-se a 29.ª jornada da Liga, que conta com um escaldante Sp. Braga-Sporting. Como sempre, pode acompanhar todos os jogos da ronda AO MINUTO aqui, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA

Arsenal-Everton, 20h00 (SportTV1)

O fim de semana começa com um duelo classico em Inglaterra: Arsenal e Everton. Os gunners estão a três pontos dos toffees, mas têm um jogo a mais. A seis jornadas do fim da Premier League, a hora das decisões aproximam-se e uma derrota, para qualquer das equipas, pode complicar, e muito, as pretensões europeias. É também um duelo entre dois portugueses: Cédric do lado do Arsenal, André Gomes do lado do Everton.

SÁBADO

Mainz-Bayern Munique, 14h30 (Eleven2)

Uma vitória separa o Bayern de Munique do título de campeão alemão. E o último obstáculo dos bávaros mora em Mainz e está no 13.º lugar da Bundesliga. Depois do triunfo com o Leverkusen a meio da semana, antecedido pela derrota do Leipzig em Colónia, o Bayern ficou a apenas dois pontos do nono campeonato consecutivo. Ainda têm quatro match-points pela frente, mas Tiago Dantas e companhia quererão resolver o assunto o quanto antes.

West Ham-Chelsea, 17h30 (SportTV2)

Quem diria que West Ham e Chelsea iam chegar a este duelo da 33.ª jornada da Premier League em igualdade pontual? Pois é, os rivais londrinos seguem colados no quarto lugar da tabela classificativa com 55 pontos, com vantagem, para já, dos blues. Jogo importantíssimo nas contas da Liga dos Campeões, até porque Tottenham e Liverpool vêm logo atrás.

DOMINGO

Leeds-Manchester United, 14h00 (SportTV1)

Não fosse pelo nome das duas equipas, e este jogo não teria tanto interesse. O Manchester United de Bruno Fernandes segue confortavelmente no segundo lugar da tabela classificativa, e só uma hecatomba os tira de lá, quer para primeiro, quer para terceiro. Este fim de semana, os red devils defrontam o Leeds, de Bielsa, que também já tem a permanência mais do que garantida – a Europa é possível, mas difícil de alcançar.

Fiorentina-Juventus, 14h00 (SportTV3)

A 11 pontos do líder Inter de Milão, já é um dado mais ou menos adquirido que a Juventus vai interromper o incrível ciclo de nove campeonatos consecutivos. Mas os bianconeri ainda têm a luta pela Liga dos Campeões para disputar – está longe de estar resolvida. O próximo obstáculo de Cristiano Ronaldo e companhia é na casa da sempre difícil Fiorentina, 13.ª classificada da Serie A.

Villarreal-Barcelona, 15h15 (Eleven1)

A dois pontos do líder Atlético de Madrid, o Barcelona enfrenta neste domingo uma difícil deslocação ao terreno do Villarreal. Os culés, de Trincão, venceram há uma semana a Taça do Rei, e procuram agora assumir a liderança do campeonato, nem que seja só por umas horas – o Atlético joga mais tarde. Jogo de capital importância para o Barça, até porque o duelo decisivo frente aos colchoneros vai-se aproximando.

Manchester City-Tottenham, 16h30 (SportTV1)

A primeira final da temporada em Inglaterra acontece este domingo, e joga-se em Wembley em tons de azul e branco: Manchester City e Tottenham discutem o troféu da Taça da Liga, agora já sem José Mourinho no banco dos spurs. Os citizens, grandes candidatos à conquista do campeonato, podem começar já a montar o palmarés para esta temporada, e contam com três preciosos aliados portugueses: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Athletic-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

Duelo rojiblanco no País Basco. O Atlético já foi praticamente campeão anunciado esta época, mas pode entrar no San Mamés atrás do Barcelona. Jogo, por isso, de capital importância, frente a um Athletic que tem a tradição de ser sempre um adversário difícil, ainda para mais com Marcelino Toral no comando da equipa. A bola está do lado de João Félix e companhia.

Lyon-Lille, 20h00 (Eleven2)

A cinco jornadas do fim da Ligue 1, o líder Lille enfrenta em Lyon o teste mais exigente na luta pelo título. O Groupama Stadium recebe um duelo escaldante entre duas equipas separadas por apenas três pontos, depois da escorregadela do Lille na jornada anterior. Pressão máxima para José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló: ou vencem, ou vencem, sob pena de verem fugir a cinco rondas do fim. Do lado do Lyon, Anthony Lopes comandará a partir da baliza.

SEGUNDA-FEIRA

Lazio-Milan, 19h45 (SportTV3)

No Olímpico de Roma não tocará o hino da Champions, mas quase. Lazio e Milan defrontam-se num duelo com muito cheirinho a Liga dos Campeões. Os rossoneri, de Dalot e Rafael Leão, chegaram a ser líderes destacados da Serie A, mas agora nem a qualificação para a Prova Milionária têm assegurada. A perseguir essa mesma qualificação está a Lazio: os laziale sabem que uma vitória os deixa mais perto desses lugares, e por consequência mais perto do Milan.

Os jogos com transmissão no fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Atlético Nacional-Universidade Católica, 01h00 (SportTV1)

River Plate-Corinthians, 01h30 (SportTV5)

Augsburgo-Colónia, 19h30 (Eleven1)

Arsenal-Everton, 20h00 (SportTV1)

Stade de Reims-Marselha, 20h00 (Eleven2)

Real Zaragoza-Sporting Gijón, 20h00 (Eleven3)

SÁBADO

Sporting Kansas-Orlando City, 00h55 (SportTV2)

Macarthur-Melbourne City, 10h10 (SportTV2)

Saint-Étienne-Brest, 12h00 (Eleven2)

Liverpool-Newcastle, 12h30 (SportTV2)

Bournemouth-Brentford, 12h30 (Eleven5)

Elche-Levante, 13h00 (Eleven1)

Génova-Spezia, 14h00 (SportTV3)

Mainz-Bayern Munique, 14h30 (Eleven2)

Wolfsburgo-Borussia Dortmund, 14h30 (Eleven4)

Watford-Millwall, 15h00 (Eleven6)

Valladolid-Cádiz, 15h15 (Eleven1)

Metz-PSG, 16h00 (Eleven3)

West Ham-Chelsea, 17h30 (SportTV2)

Valência-Alavés, 17h30 (Eleven1)

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt, 17h30 (Eleven2)

PSV Eindhoven-Groningen, 17h45 (SportTV3)

Antalyaspor-Galatasaray, 19h00 (SportTV5)

Sassuolo-Sampdoria, 19h45 (SportTV3)

Sheffield United-Brighton, 20h00 (SportTV2)

Real Madrid-Betis, 20h00 (Eleven1)

DOMINGO

Philadelphia Union-Inter Miami, 01h00 (SportTV2)

Benevento-Udinese, 11h30 (SportTV3)

Wolverhampton-Burnley, 12h00 (SportTV2)

Nice-Montpellier, 12h00 (Eleven2)

Reading-Swansea, 12h00 (Eleven4)

Huesca-Getafe, 13h00 (Eleven1)

Ajax-AZ Alkmaar, 13h30 (SportTV4)

Leeds-Manchester United, 14h00 (SportTV1)

Inter de Milão-Hellas Verona, 14h00 (SportTV5)

Fiorentina-Juventus, 14h00 (SportTV3)

Rennes-Dijon, 14h00 (Eleven4)

Lens-Nimes, 14h00 (Eleven5)

Lorient-Bordéus, 14h00 (Eleven6)

Leipzig-Estugarda, 14h30 (Eleven2)

Villarreal-Barcelona, 15h15 (Eleven1)

Bayern Munique-Chelsea, 16h00 (Eleven6)

Angers-Mónaco, 16h05 (Eleven3)

Manchester City-Tottenham, 16h30 (SportTV1)

Cagliari-Roma, 17h00 (SportTV3)

Borussia Monchengladbach-Arminia Bielefeld, 17h00 (Eleven2)

Sevilha-Granada, 17h30 (Eleven1)

Celta de Vigo-Osasuna, 17h30 (Eleven4)

Aston Villa-West Brom, 19h00 (SportTV3)

Atalanta-Bolonha, 19h45 (SportTV2)

Athletic-Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven1)

Lyon-Lille, 20h00 (Eleven2)

SEGUNDA-FEIRA

Torino-Nápoles, 17h30 (SportTV3)

Lazio-Milan, 19h45 (SportTV3)

Leicester-Crystal Palace, 20h00 (SportTV2)

Eibar-Real Sociedad, 20h00 (Eleven1)