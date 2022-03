Está aí mais um fim-de-semana de muito futebol, com jogos grandes em perspetiva e, sobretudo, um domingo em pleno: José Mourinho tem dérbi em Roma e, em Madrid, no Santiago Bernabéu, há «El Clásico» entre Real e Barcelona.

Num fim-de-semana em que há, além de Premier League, Taça em Inglaterra, a agenda está repleta para assistir a mais uma ronda nos principais campeonatos europeus, com muitos portugueses em ação.

Por cá, siga, ao minuto, com os jornalistas do Maisfutebol nos estádios, tudo sobre a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com crónicas, destaques, resumo e reportagem dos nove encontros, que se disputam entre esta sexta-feira e domingo.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 18/03:

Wolverhampton-Leeds United (20h00, SportTV2)

Numa jornada com vários jogos reagendados devido à Taça de Inglaterra, o muito português Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, recebe o Leeds na ronda 30 da Premier League. Vindo de duas vitórias sem sofrer golos, o Wolverhampton, sólido no oitavo lugar com 46 pontos – mais dez que o Aston Villa, nono com 36 e menos um jogo – está de olho nos lugares europeus. Recebe um Leeds que e 16.º com 26 pontos, quatro acima dos lugares de descida. Os agora comandados por Jesse Marsch colocaram ponto final a oito jogos sem vitórias, com seis derrotas seguidas, ao triunfarem ante o Norwich no último jogo.

Sábado, 19/03:

Bayern Munique-Union Berlim (17h30, Eleven1)

O líder da Bundesliga empatou nos últimos dois jogos para o campeonato e viu o Borussia Dortmund aproximar-se e animar a disputa pelo título germânico, com 60 pontos dos bávaros para 56 da equipa comandada por Marco Rose. Robert Lewandowski e companhia têm pela frente o oitavo classificado, que soma 38 pontos e atravessa um dos piores ciclos de resultados na prova: apenas venceu um dos últimos seis jogos, com quatro pontos somados nos últimos 18 possíveis.

Cagliari-Milan (19h45, SportTV4)

O Milan, onde atua o português Rafael Leão, joga a defesa da liderança na Sardenha, ante o Cagliari, na noite de sábado. Os comandados de Stefano Pioli sabem que um deslize pode colocar Nápoles e Inter colados ao trono e pela frente há um adversário que também quer pontos para agarrar um lugar na Serie A: o Cagliari é 17.º, com 25 pontos, apenas mais três do que o Veneza, primeira equipa em zona de descida. Lembrar que o Milan lidera com 63 pontos, para 60 do Nápoles e 59 do Inter, sendo que a equipa de Simone Inzaghi tem um jogo a menos.

Rayo Vallecano-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Bebé e Kévin Rodrigues contra João Félix em Madrid, num dos duelos interessantes em perspetiva, na 29.ª jornada da liga espanhola. O Atlético, vindo do apuramento para os quartos de final da Champions a meio da semana, é quarto classificado com 51 pontos e pode, se vencer, tirar partido do Real Madrid-Barcelona (1.º contra 3.º) e do Sevilha-Real Sociedad (2.º contra 6.º) para se afirmar nos lugares europeus. O Rayo, que começou por ser uma das sensações do campeonato, está em queda livre depois de ter somado apenas dois pontos nas últimas nove jornadas, mas promete criar dificuldades para voltar aos êxitos: é 13.º, com 32 pontos e travou mesmo o Sevilha na ronda anterior, em casa (1-1).

Domingo, 20/03:

Mónaco-PSG (12h00, Eleven1)

Depois da Liga Europa contra o Sp. Braga na quinta-feira, o Mónaco volta a ter um teste de alto nível na liga francesa no domingo, ao receber o líder Paris Saint-Germain, ainda em brasas com a eliminação da Champions na última semana e que, nas últimas duas deslocações na liga francesa, perdeu, ante o Nantes e o Nice. Vale o que vale, mas é um indicador para o Mónaco, que pode acentuar a senda negativa dos parisienses nas últimas deslocações, para aproximar-se dos lugares europeus. O Mónaco é oitavo, com 41 pontos. O PSG lidera com 65, mais 15 do que Marselha e Nice.

Southampton-Manchester City (15h00, SportTV2)

No regresso a St. Mary’s quase dois meses depois de ali ter empatado para a Premier League, o Manchester City, sem Rúben Dias, mas com João Cancelo, Bernardo Silva e outras estrelas, reencontra o Southampton na disputa por um lugar nas meias-finais da Taça de Inglaterra. É o terceiro jogo dos quartos de final, antes do Nottingham-Liverpool e já depois do Middlesbrough-Chelsea de sábado e do Crystal Palace-Everton do final da manhã de domingo. Oportunidade para o regresso às vitórias, após os empates ante Sporting na Champions e Crystal Palace no campeonato, no qual já só tem um ponto de vantagem para o Liverpool.

Roma-Lazio (17h00, SportTV6)

Tão próximos na geografia como na classificação da Serie A, Roma e Lazio jogam o dérbi da capital italiana na tarde de domingo. Duelo histórico com José Mourinho ao leme da Roma e Rui Patrício e Sérgio Oliveira a defenderem os giallorossi, no ataque à ultrapassagem. A Roma está no sexto posto, com 48 pontos, menos um do que a Lazio, que tem 49 e é quinta classificada.

Sevilha-Real Sociedad (17h30, Eleven2)

Domingo tem «El Clásico» no Santiago Bernabéu, mas há outro jogo grande em perspetiva na 29.ª jornada da liga espanhola. O Sevilha, segundo classificado com 56 pontos, recebe a Real Sociedad, sexta com 47, num jogo que pode ser igualmente importante nas contas pelo título (mais para o Sevilha) e para os lugares europeus (mais para os bascos).

Nottingham Forest-Liverpool (18h00, SportTV1)

Em alta na Premier League com a aproximação ao líder Manchester City, o Liverpool joga por outra frente no domingo, no último duelo dos quartos de final da Taça de Inglaterra. A equipa onde joga o português Diogo Jota está avisada para o que pode esperar no City Ground em Nottingham, até porque encontra um adversário que, apesar de ser da II Liga, já surpreendeu – e muito – nesta Taça, ao eliminar o Arsenal (1-0) e o Leicester (4-1) em eliminatórias anteriores.

Real Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

Mais um capítulo de uma longa rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, por e para escrever no Santiago Bernabéu no domingo, no fecho da jornada 29. São 15 os pontos que separam as duas equipas, mas o percurso recente tem sido positivo no campeonato para os comandados de Carlo Ancelotti e para os de Xavi Hernández. O Real é líder com 66 pontos, mais dez do que o Sevilha e uma vitória embala ainda mais os merengues para o objetivo do título. Um tropeção ante os catalães pode reabrir, sobretudo, as esperanças ao Sevilha. O Barcelona, terceiro com 51 pontos, vem de oito vitórias e quatro empates nas últimas 12 jornadas, chegou aos lugares europeus e tem ainda menos um jogo realizado, estando a cinco pontos do Sevilha. Uma vitória pode ser um estímulo fundamental para o resto da época.

Todas as transmissões do fim-de-semana

6.ª Feira, 18/03:

St. Pauli-Heidenheim (17h30, Eleven1)

Sassuolo-Spezia (17h45, SportTV3)

Bochum-Borussia Monchengladbach (19h30, Eleven2)

Dunfermline-Morton (19h45, Eleven5)

St. Gilloise-Oostende (19h45, Eleven4)

Wolverhampton-Leeds United (20h00, SportTV2)

Athletic Bilbao-Getafe (20h00, Eleven1)

Huesca-Burgos (20h00, Eleven6)

Saint Étienne-Troyes (20h00, Eleven3)

Génova-Torino (20h00, SportTV3)

Sábado, 19/03:

Aston Villa-Arsenal (12h30, SportTV2)

Fortuna Dusseldorf-Hamburgo (12h30, Eleven3)

Sandhausen-Hansa Rostock (12h30, Eleven5)

Derby County-Coventry City (12h30, Eleven2)

Schalke 04-Hannover 96 (12h30, Eleven4)

Alavés-Granada (13h00, Eleven1)

Nápoles-Udinese (14h00, SportTV1)

Estugarda-Augsburgo (14h30, Eleven3)

Hertha Berlim-Hoffenheim (14h30, Eleven2)

Reading-Blackburn Rovers (15h00, Eleven5)

Elche-Valência (15h15, Eleven1)

Lens-Clermont (16h00, Eleven4)

Inter Milão-Fiorentina (17h00, SportTV3)

Middlesbrough-Chelsea (17h15, SportTV1)

Valladolid-Las Palmas (17h15, Eleven5)

Osasuna-Levante (17h30, Eleven2)

Bayern Munique-Union Berlim (17h30, Eleven1)

Cagliari-Milan (19h45, SportTV4)

Rayo Vallecano-Atlético Madrid (20h00, Eleven1)

Nantes-Lille (20h00, Eleven2)

Charlotte FC-NE Revolution (23h00, SportTV5)

Botafogo-Fluminense (23h00, SportTV1)

Independiente-Racing Club (23h45, SportTV2)

Domingo, 20/03:

Veneza-Sampdoria (11h30, SportTV6)

Mónaco-PSG (12h00, Eleven1)

Dundee-Rangers (12h00, Eleven3)

Crystal Palace-Everton (12h30, SportTV2)

Club Brugge-Genk (12h30, Eleven5)

Espanhol-Maiorca (13h00, Eleven2)

Ajax-Feyenoord (13h30, SportTV1)

Leicester City-Brentford (14h00, SportTV2)

Bordéus-Montpellier (14h00, Eleven3)

Juventus-Salernitana (14h00, SportTV5)

Rennes-Metz (14h00, Eleven4)

Leipzig-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven1)

Southampton-Manchester City (15h00, SportTV2)

Ponferradina-Eibar (15h00, Eleven6)

Cádiz-Villarreal (15h15, Eleven5)

Celta de Vigo-Betis (15h15, Eleven2)

Reims-Lyon (16h05, Eleven3)

Tottenham-West Ham (16h30, SportTV2)

Wolfsburgo-Bayer Leverkusen (16h30, Eleven1)

Rosario Central-Newell’s Old Boys (17h00, SportTV2)

Roma-Lazio (17h00, SportTV6)

Sevilha-Real Sociedad (17h30, Eleven2)

Gent-Anderlecht (17h30, Eleven6)

Nottingham Forest-Liverpool (18h00, SportTV1)

Colónia-Borussia Dortmund (18h30, Eleven5)

Flamengo-Vasco (19h00, SportTV4)

Marselha-Nice (19h45, Eleven2)

Bolonha-Atalanta (19h45, SportTV5)

Real Madrid-Barcelona (20h00, Eleven1)

River Plate-Boca Juniors (22h00, SportTV5)