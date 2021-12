No fim de semana do dérbi eterno de Lisboa, entre Benfica e Sporting, há muitos outros pontos de interesse por essa Europa fora. Em Inglaterra, por exemplo, teremos o Wolverhampton de Bruno Lage a receber o Liverpool de Klopp, o intratável Manchester City, de Bernardo Silva e companhia, a deslocar-se a Londres para defrontar a sensação West Ham, e o início de uma nova era para Ronaldo e Bruno Fernandes no Manchester United com a estreia de Ralf Rangnick. Em Itália, José Mourinho reencontra-se com o «seu» Inter, e na Alemanha joga-se o jogo do fim de semana: Borussia Dortmund e Bayern Munique disputam um dos Der Klassiker mais «quentinho» dos últimos anos. Por cá, temos então a 13.ª jornada da Liga, que começa com esse Benfica-Sporting e com uma deslocação do FC Porto a Portimão. Já sabe que pode seguir tudo aqui.

SÁBADO

West Ham-Chelsea, 12h30 (SportTV2)

Logo no sábado de manhã, e ainda na ressaca do dérbi lisboeta, o Estádio Olímpico de Londres recebe outro dérbi, entre West Ham e Chelsea. Os blues lideram a Premier League, mas sabem que qualquer deslize pode ser fatal, já que Manchester City e Liverpool estão aí à espreita. E pela frente, têm aquela que tem sido a equipa sensação da Premier League, o West Ham de David Moyes que está bem dentro na luta pela Liga dos Campeões.

Wolverhampton-Liverpool, 15h00 (SportTV2)

Depois da goleada do dérbi de Merseyside, com o Everton, o Liverpool de Jurgen Klopp tem mais uma deslocação difícil, à casa do «português» Wolverhampton. Nota para o regresso de Diogo Jota ao Mollineux, num duelo com muito «cheirinho» à Europa. Os reds estão na luta pelo título e à espreita de um possível deslize do líder Chelsea. Os wolves, de Bruno Lage, têm galgado posições depois de um mau início de época e estão bem vivos na luta pela Europa.

Barcelona-Betis, 15h15 (Eleven1)

Quem diria que à 16.ª jornada o Betis ia visitar Camp Nou à frente do Barcelona na tabela classificativa? Se calhar poucos, mas a realidade é mesmo essa. Os béticos, de Rui Silva e William, têm feito um campeonato bem positivo e estão no quinto lugar, quatro pontos à frente do Barça, agora de Xavi. Jogo importante para os blaugrana, na véspera de outro jogo importante, da Liga dos Campeões, em Munique.

Roma-Inter de Milão, 17h00 (SportTV3)

Jogo muito especial para José Mourinho, que marca o reencontro do técnico português com o Inter de Milão, equipa que orientou entre 2008 e 2010. Os giallorossi vinham de três vitórias consecutivas, mas foram surpreendidos na deslocação ao terreno do Bolonha e atrasaram-se novamente na luta pelos lugares de Liga dos Campeões. Agora, pela frente tem nada mais, nada menos do que a o atual campeão italiano, que está a apenas dois pontos da liderança.

Watford-Manchester City, 17h30 (SportTV2)

Bernardo Silva e companhia estão numa forma intratável, e a próxima viagem é a Londres, para defrontar o Watford. Os hornets estão afundados nos últimos lugares da Premier League, mas no banco têm uma velha raposa que já venceu a Premier League: Claudio Ranieri. É quem Pep Guardiola e o «seu» City terão de ultrapassar para garantir que continuam na perseguição ao Chelsea ou, no melhor dos cenários, assumirem a liderança da classificação.

Atlético de Madrid-Maiorca, 17h30 (Eleven2)

Antes do jogo decisivo no Estádio do Dragão, que decide o futuro na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid tem na receção ao Maiorca uma boa oportunidade para ganhar embalo. Os colchoneros não têm sido felizes na defesa do título espanhol e já estão a sete pontos do líder Real Madrid, ainda que com menos um jogo. João Félix tem estado lesionado, mas pode voltar neste jogo, até para ganhar ritmo para o duelo com o FC Porto.

Borussia Dortmund-Bayern Munique, 17h30 (Eleven1)

O jogo do fim de semana. O Signal Iduna Park recebe este sábado o Der Klassiker, num dos clássicos entre Dortmund e Bayern mais «quentinhos» dos últimos anos, e tudo porque as duas equipas estão separadas por apenas um ponto no topo da tabela classificativa. Vantagem para a equipa de Munique, que tem em Lewandowski a sua maior arma – veremos se o polaco aparece em campo ferido pela eleição de Messi na Bola de Ouro. Do outro lado, que também conta com Guerreiro, Haaland voltou com um golo frente ao Wolgsburgo, e vontade não lhe deve faltar para continuar a marcar. Os bávaros, de resto, deslocam-se a Dortmund antes de receberem o Barcelona, jogo que interessa ao Benfica.

Real Sociedad-Real Madrid, 20h00 (Eleven1)

Teste de fogo para o Real Madrid. Os merengues lideram mais ou menos de forma confortável o campeonato espanhol, mas a viagem ao País Basco promete ser dura. Tudo porque esta Real Sociedad está novamente a fazer uma grande época e é atualmente a terceira classificada da La Liga. Se a receção ao Ath. Bilbau a meio da semana já foi difícil, este jogo no Anoeta promete ser de grau de dificuldade elevado para os homens de Carlo Ancelotti.

DOMINGO

Manchester United-Crystal Palace, 14h00 (SportTV2)

Uma nova era começa em Old Trafford. Depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer, e da curta transição de Michael Carrick, Ralf Rangnick vai estrear-se no comando técnico do Manchester United. Pelo passado do técnico alemão, esta nova era promete, mas este United, apesar do talento individual que tem, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes à cabeça (além de Diogo Dalot), tem sido um coletivo difícil de gerir. O tempo é inimigo de Rangnick, até porque os red devils já estão muito longe do topo da Premier League. Por isso, frente ao Palace é ganhar ou ganhar.

SEGUNDA-FEIRA

Everton-Arsenal, 20h00 (SportTV2)

Desengane-se quem pensa que o fim de semana futebolístico acaba no domingo. Na segunda-feira, Everton e Arsenal disputam um clássico do futebol inglês. Os gunners, de Nuno Tavares e Cédric, têm vindo a subir de forma e voltaram a estar entre os melhores da Premier League – uma meia surpresa, já que o Arsenal é um clube histórico mas tem feito campanhas muito abaixo do valor do clube. Já o Everton, de André Gomes, é nada menos do que uma das desilusões da época e está apenas no 14.º lugar. Quem leva a melhor? A meia surpresa ou a desilusão?

