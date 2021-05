A maior parte dos campeonatos da época 2020/2021 já chegou ao fim e, na ponte para o que aí vem de seleções em junho, nomeadamente com o Euro 2020 e com as decisões finais do Europeu sub-21, há um prato bastante forte neste fim-de-semana. Manchester City e Chelsea disputam, no Estádio do Dragão, no Porto, a final da Liga dos Campeões, agendada para sábado.

Entre sexta e segunda-feira há, porém, no futebol internacional a ver no grande ecrã, alguns jogos particulares de seleções. Igualmente na segunda-feira, a senda das seleções continua, com os quatro jogos dos quartos de final do Europeu sub-21. Portugal entra em campo para defrontar a Itália.

Mas há também decisões de subidas, permanências e descidas por alguns campeonatos, à semelhança do que, por cá, vai acontecer no Rio Ave-Arouca, no domingo (19h00).

No sábado, em Inglaterra, Brentford e Swansea jogam a final do play-off para apurar o terceiro clube que sobe à Premier League. Já na Alemanha, decisões finais no play-off entre Holstein Kiel e Colónia: a equipa que foi terceira classificada na II Liga germânica venceu fora na primeira mão, por 1-0, na quarta-feira, partindo com vantagem contra o Colónia, que foi 16.º na Bundesliga e procura anular a desvantagem para evitar a descida.

No domingo, Nantes e Toulouse jogam a segunda mão da final do play-off da liga francesa, para apurar se o Nantes garante a permanência ou se o Toulouse sobe de divisão. No mesmo dia, Blackpool e Lincoln City jogam a final do play-off da League One, a terceira divisão inglesa, para apurar quem sobe ao Championship, a II Liga. Também na Alemanha, Osnabrück e Ingolstadt jogam a segunda mão da final do play-off para apurar se o Osnabrück fica na II Liga ou se o Ingolstadt consegue a subida ao segundo escalão. Há ainda jogos da 42.ª e última jornada da II Liga espanhola.

6.ª Feira, 28/05:

*Itália-San Marino (19h45, SportTV1)

Sábado, 29/05:

Brentford-Swansea City (15h00, Eleven2)

*Suécia-Finlândia (17h00, SportTV1)

Holstein Kiel-Colónia (17h00, Eleven2)

New York Red Bulls-Orlando City (18h00, SportTV3)

Manchester City-Chelsea (20h00, TVI)

Cincinnati-NE Revolution (20h00, SportTV3)

Domingo, 30/05:

Osnabrück-Ingolstadt (12h30, Eleven2)

Blackpool-Lincoln City (15h00, Eleven1)

Nantes-Toulouse (17h00, Eleven1)

*Suíça-Estados Unidos (19h15, SportTV3)

Alcorcón-Espanhol (20h00, Eleven1)

Ponferradina-Maiorca (20h00, Eleven2)

Sporting Gijón-Almería (20h00, Eleven3)

2.ª Feira, 31/05:

**Espanha-Croácia (17h00, RTP Play)

**Holanda-França (17h00, RTP Play)

*Turquia-Irlanda do Norte (18h00, SportTV1)

**Portugal-Itália (20h00, RTP1)

**Dinamarca-Alemanha (20h00, RTP Play)

*Particulares de seleções

**Quartos de final do Europeu sub-21