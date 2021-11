O fim-de-semana que se avizinha é de grandes decisões na qualificação para o Mundial 2022, sobretudo na zona europeia, na qual se vão conhecer as oito seleções que se juntam a Alemanha e Dinamarca no apuramento direto para a fase final a disputar no Qatar.

Há, no entanto, mais para decidir na qualificação africana e também na sul-americana, em jogos que pode assistir no grande ecrã. Veja os destaques e todas as partidas internacionais que pode seguir nos canais televisivos portugueses.

6.ª Feira, 12/11:

Chipre-Portugal sub-21 (16h00, Canal 11)

É o primeiro de dois jogos de Portugal ante os cipriotas, no espaço de cinco dias. A equipa comandada por Rui Jorge vai procurar manter a senda vitoriosa para segurar e cimentar a liderança do grupo 4 da qualificação para o Euro 2023. Tem nove pontos em três jogos e está no primeiro lugar. Chipre é terceiro com sete pontos, menos um do que a Grécia, que tem mais um jogo que estas duas formações. Um duelo com um dado curioso a saltar à vista: Portugal e Chipre são duas das três seleções, entre um total de 53 a disputar o apuramento, que ainda não sofreram qualquer golo nesta qualificação: 13-0 de Portugal, 12-0 de Chipre.

Itália-Suíça (19h45, SportTV1)

A penúltima jornada do grupo C da qualificação europeia para o Mundial 2022 traz um jogo que pode ser decisivo no apuramento direto. A Itália, campeã da Europa, recebe a Suíça, depois do empate 0-0 em solo helvético na primeira volta. As duas seleções têm 14 pontos cada e uma vitória para qualquer dos lados vale o primeiro lugar. Caso haja empate, as decisões arrastam-se para segunda-feira, para o Suíça-Bulgária e para o Irlanda do Norte-Itália.

Andorra-Polónia (19h45, SportTV3)

Um jogo que pode manter ainda o selecionador português Paulo Sousa na rota da qualificação direta com a Polónia para o Mundial 2022, como pode também assegurar já a disputa do play-off, via segundo lugar. Para arrastar decisões para a última jornada do grupo I na segunda-feira, a Polónia (17 pontos) tem de fazer, na Andorra, um melhor resultado do que o que a líder Inglaterra (20 pontos) faça na receção à Albânia. Por outro lado, basta um melhor resultado na Andorra do que o que a Albânia faça em solo inglês para fixar matematicamente o segundo lugar.

Uruguai-Argentina (23h00, SportTV1)

De um lado, o sportinguista Manuel Ugarte. Do outro, o benfiquista Nicolás Otamendi. Uruguai e Argentina defrontam-se na noite desta sexta-feira, num jogo eventualmente mais importante para os uruguaios, que defendem pelo menos o quinto lugar – dá acesso ao play-off intercontinental – mas atacam também um dos quatro primeiros. Os comandados de Óscar Tabárez têm 16 pontos, os mesmos da Colômbia e a um do terceiro, Equador. A Argentina é segunda classificada da qualificação sul-americana, com 25 pontos e ainda a questão do jogo do Brasil (suspenso) por resolver. Um duelo que promete ser quentinho.

Sábado, 13/11:

Bélgica-Estónia (19h45, SportTV3)

Uma vitória assegura desde logo, à seleção da Bélgica, do benfiquista Jan Vertonghen, a qualificação direta para o Mundial 2022. Caso contrário, terá sempre de olhar ao que o País de Gales faça na receção à Bielorrússia. Se não fechar o apuramento no sábado, a seleção flamenga vai a casa dos galeses discutir o primeiro lugar na terça-feira, na última jornada do grupo E.

França-Cazaquistão (19h45, SportTV1)

Num grupo D muito equilibrado e marcado por muitos empates e com os dois primeiros lugares em aberto para França (12 pontos), Ucrânia (9 pontos mas mais um jogo), Finlândia (8 pontos) e Bósnia (7 pontos), o conjunto gaulês é o que só depende de si para selar a qualificação direta. Um triunfo ante os cazaques vale automaticamente o passaporte para o Mundial 2022 à atual campeã em título.

Domingo, 14/11:

Croácia-Rússia (14h00, SportTV1)

É outro dos jogos de cartaz do fim-de-semana de seleções, com decisões ao rubro pelo primeiro lugar do grupo H da qualificação europeia para o Mundial 2022. Em solo croata, Croácia e Rússia vão discutir, no domingo, quem se apura diretamente para a prova a disputar no Qatar, na 10.ª e última jornada do agrupamento. Quem não o conseguir, cai para o play-off.

Portugal-Sérvia (19h45, RTP1)

No Estádio da Luz, outro dos jogos de destaque desta jornada internacional, com Portugal a receber a Sérvia na disputa do primeiro lugar do grupo A. Uma coisa é certa: quem sair por baixo, não sai de mãos a abanar, pois ainda pode obter a qualificação através do play-off.

Espanha-Suécia (19h45, SportTV2)

Mais uma das decisões diretas pelo apuramento para o Mundial 2022, no grupo B da qualificação europeia. O Espanha-Suécia, com o sportinguista Pablo Sarabia do lado de nuestros hermanos, vai dissipar todas as dúvidas de quem segue já com bilhete para o Qatar e quem passará pelo play-off de qualificação, via segundo lugar.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 12/11:

Brasil-Colômbia (00h30, SportTV1)

Peru-Bolívia (02h00, SportTV2)

Djibuti-Argélia (13h00, SportTV5)

Chipre-Portugal sub-21 (16h00, Canal 11)

Guiné Conacri-Guiné Bissau (16h00, SportTV5)

Moldávia-Escócia (17h00, SportTV1)

Angola-Egito (19h00, SportTV5)

Dinamarca-Ilhas Faroé (19h45, SportTV4)

Áustria-Israel (19h45, SportTV5)

Itália-Suíça (19h45, SportTV1)

Andorra-Polónia (19h45, SportTV3)

Inglaterra-Albânia (19h45, SportTV2)

Irlanda do Norte-Lituânia (19h45, Canal 11)

Sp. Gijón-Real Sociedad B (20h00, Eleven1)

Uruguai-Argentina (23h00, SportTV1)

Sábado, 13/11:

Port Vale-Bradford City (12h00, Eleven1)

Malawi-Camarões (13h00, SportTV3)

Bósnia-Finlândia (14h00, SportTV1)

Ipswich-Oxford (15h00, Eleven1)

Cabo Verde-República Centro-Africana (16h00, SportTV3)

Noruega-Letónia (17h00, SportTV2)

Turquia-Gibraltar (17h00, SportTV4)

Portugal-País de Gales sub-17 (17h00, Canal 11)

Costa do Marfim-Moçambique (19h00, SportTV4)

Las Palmas-Saragoça (19h30, Eleven1)

Bélgica-Estónia (19h45, SportTV3)

França-Cazaquistão (19h45, SportTV1)

País de Gales-Bielorrússia (19h45, Canal 11)

Montenegro-Países Baixos (19h45, SportTV2)

Domingo, 14/11:

Eslovénia-Chipre (14h00, SportTV5)

Malta-Eslováquia (14h00, SportTV3)

Croácia-Rússia (14h00, SportTV1)

Ibiza Eivissa-Almería (15h00, Eleven1)

Liechtenstein-Roménia (17h00, SportTV3)

Arménia-Alemanha (17h00, SportTV2)

Macedónia do Norte-Islândia (17h00, SportTV5)

Bósnia-Portugal [feminino sub-17] (17h00, Canal 11)

Portugal-Sérvia (19h45, RTP1)

Grécia-Kosovo (19h45, Canal 11)

Luxemburgo-República da Irlanda (19h45, SportTV5)

Espanha-Suécia (19h45, SportTV2)

2.ª Feira, 15/11:

Guiné Bissau-Sudão (16h00, SportTV3)

Suíça-Bulgária (19h45, SportTV2)

San Marino-Inglaterra (19h45, SportTV3)

Polónia-Hungria (19h45, SportTV3)

Escócia-Dinamarca (19h45, SportTV5)

Irlanda do Norte-Itália (19h45, SportTV1)

Málaga-Tenerife (20h00, Eleven1)