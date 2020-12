O fim de semana é de Taça de Portugal por cá, mas lá fora a bola continua a rolar nos principais campeonatos da Europa, e em grande. No segundo fim de semana de dezembro, os olhos estarão prontos principalmente em Manchester e Madrid. Na cidade inglesa, United e City protagonizam um dos jogos mais intensos da Premier League, e com vários portugueses em ação. Em Espanha, Real e Atlético disputam o dérbi madrileno, em mais uma oportunidade para Félix e companhia confirmarem – se é que é preciso – ainda mais a candidatura ao título. Em Itália, a Juventus de Ronaldo tenta a aproximação ao topo em Génova, ao passo que em Inglaterra o Tottenham de Mourinho vai defender a liderança do campeonato frente ao Crystal Palace.

SÁBADO:

Wolverhampton-Aston Villa (12h30, SportTV+)

Duelo histórico em Inglaterra. De um lado, a armada lusa do Wolverhampton, comandada por Nuno Espírito Santo. Os wolves sofreram uma derrota pesada com o Liverpool na jornada passada, e tentam agora a reaproximação aos lugares de acesso à Europa. Já o Aston Villa, sensação do início da temporada, soma nesta altura duas derrotas consecutivas e, quer, por certo, regressar aos triunfos.

Marselha-Mónaco (16h00, Eleven3)

O fim de semana é de clássicos em França, e começa logo no sábado. No Sul do país, medem forças dois históricos da Ligue 1. O Marselha de Villas-Boas soma apenas uma derrota e, caso vença os dois jogos que tem em atraso, passa para a liderança – ocupa o quarto lugar nesta altura. Logo atrás, na quinta posição, está o Mónaco de Florentino e Gelson. Os monegascos estão a três pontos dos lugares da Champions e não querem perder esse comboio.

Manchester United-Manchester City (17h30, SportTV1)

O dérbi dos dérbis em Inglaterra, e logo com vários portugueses em ação. O Manchester United de Bruno Fernandes enfrenta um dos maiores rivais depois da desilusão que foi a eliminação a meio da semana na Liga dos Campeões. Mais do que nunca, Solskjaer tem o lugar em perigo. Já o City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, teve uma semana mais tranquilo, mas chega a este jogo com um ponto de desvantagem em relação aos red devils.

Everton-Chelsea (20h00, SportTV1)

Em Liverpool joga-se outro grande jogo da jornada 12 da Premier League. O Everton de André Gomes recebe o Chelsea, naquele que será o reencontro de Carlo Ancelotti com os blues. Os toffees começaram muito bem a época, mas não ganharam nos dois últimos jogos. Pela frente, terão um adversário que segue no terceiro lugar e quererá aproveitar eventuais deslizes de Tottenham e Liverpool.

Real Madrid-Atlético de Madrid (20h00, Eleven1)

Sábado, às 20h00, Madrid vai parar. Real e Atlético enfrentam-se no Bernabéu, numa partida de máxima importância para ambas as equipas. Os colchoneros, com João Félix em grande plano, são líderes do campeonato e têm mais seis pontos do que o rival madrileno, e menos um jogo. Quer isto dizer que uma eventual vitória dos homens de Simeone poderá abrir o caminho para o título espanhol, embora ainda fiquem a faltar muitos jogos por disputar. Do lado do Real, Zidane acalmou os críticos com o apuramento para os oitavos de final da Champions, mas continua com a sua situação pouco estável.

DOMINGO:

Crystal Palace-Tottenham (14h15, SportTV1)

Surpreendentemente ou não, o Tottenham é nesta altura líder da Premier League, com os mesmos 24 pontos do Liverpool. Depois do duelo europeu com o Antuérpia, José Mourinho tem pela frente mais um desafio para manter o primeiro lugar do campeonato: desta vez não precisa de se deslocar muito, já que defronta em Londres o Crystal Palace, atual 11.º classificado.

Fulham-Liverpool (16h30, SportTV2)

Também o Liverpool joga em Londres, mas no recinto do Fulham, de Ivan Cavaleiro. O mítico Craven Crottage recebe o campeão inglês, de Diogo Jota. Os reds jogarão depois do Tottenham, mas o caminho é só um: ganhar, seja para se isolarem no topo ou para não deixarem a equipa de Mourinho fugir. Já o Fulham está apenas um ponto acima da linha de água, num início de época que não tem sido o mais regular.

Génova-Juventus (17h00, SportTV3)

Moralizado pela grande vitória em Camp Nou, a Juventus vira agora a mira para a Serie A, onde está a seis pontos do líder Milan. Cristiano Ronaldo e companhia deslocam-se a Génova e, em caso de vitória, podem colocar pressão nos rossoneri, que jogam depois frente ao Parma.

PSG-Lyon (20h00, Eleven2)

Mais um grande clássico do futebol francês. O Paris Saint-Germain, líder, recebe o Lyon, terceiro classificado. A formação de Danilo Pereira tem de ganhar para não ser ultrapassada pelo Olympique, mas também com preocupação em relação ao Marselha de Villas-Boas, que tem dois jogos a menos e pode chegar à liderança se os ganhar. Na baliza do Lyon, Anthony Lopes deve ser o escolhido para defender os ataques de Neymar, Mbappé e companhia.

