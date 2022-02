É um fim-de-semana recheado de jogos de alto nível no futebol internacional e com nomes lusos em evidência. O treinador português Carlos Queiroz, selecionador do Egito, vai procurar, no domingo, contra o Senegal, conquistar a Taça das Nações Africanas. Um grande jogo em perspetiva, ou não fosse estar um título em disputa e, como adversários, duas estrelas do Liverpool: Mohamed Salah contra Sadio Mané.

Além da decisão no continente africano, nos Camarões, há muito para ver nas principais ligas europeias, à cabeça com o dérbi de Milão entre Inter e Milan em Itália e, em Espanha, um Barcelona-Atlético de Madrid. Em Inglaterra, é fim-de-semana de Taça e com os líderes dos dois principais campeonatos em duelo na quarta eliminatória: Marco Silva contra Pep Guardiola, na visita do Fulham ao Manchester City.

Por cá, e como é habitual, pode seguir ao minuto, com os jornalistas do Maisfutebol nos estádios, tudo sobre a 21.ª jornada da I Liga, com crónica, destaques, vídeos dos golos, resumos e reações dos intervenientes.

OS DESTAQUES DO FIM-DE-SEMANA

6.ª Feira, 04/02:

Manchester United-Middlesbrough (20h00, SportTV1)

A equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot tem na Taça de Inglaterra, porventura, uma das mais fortes hipóteses para conquistar um título a nível interno em 2021/2022. É um troféu que já escapa ao clube de Manchester desde 2016 e, no duelo de abertura da quarta eliminatória, os comandados de Ralf Rangnick têm pela frente o atual sétimo classificado do Championship, num jogo que acontece após o conturbado episódio com Mason Greenwood, afastado do plantel.

Sábado, 05/02:

Roma-Génova (14h00, SportTV4)

No jogo que abre a 24.ª jornada da Serie A italiana, a Roma, do treinador José Mourinho e dos futebolistas portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira, recebe a equipa com menos vitórias no campeonato, apenas uma. O Génova é 19.º e penúltimo, com 13 pontos, a cinco da zona de salvação. A Roma, em sexto lugar com 38 pontos, a quatro da Juventus, procura dar seguimento a três vitórias consecutivas, duas delas para a liga e uma para a Taça. Se conseguir vencer, confirma a segunda melhor sequência da época, depois ter iniciado 2021/2022 com seis vitórias seguidas.

Manchester City-Fulham (15h00, SportTV2)

Um dos duelos que mais diz aos portugueses no fim-de-semana. Líder da Premier League contra líder do Championship, Marco Silva na visita a Pep Guardiola e à casa dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Manchester City e Fulham medem forças na disputa por uma vaga nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Inter de Milão-Milan (17h00, SportTV3)

A tarde de sábado tem em agenda um dos jogos grandes do fim-de-semana nas principais ligas europeias. Dérbi de Milão em San Siro, com Inter e Milan num duelo que vai pôr à prova a capacidade dos dois emblemas na luta pelo título. O Inter, líder com 53 pontos e um jogo a menos, recebe o Milan, terceiro com 49 – os mesmos pontos do vice-líder Nápoles – num duelo que, olhando de forma fria ao possível cenário pós-jogo, interessa muito mais ao Milan: uma derrota da equipa do português Rafael Leão deixaria o líder a sete pontos, com a possibilidade de essa diferença aumentar para dez caso o Inter vença também o jogo em atraso em Bolonha.

Bayern Munique-Leipzig (17h30, Eleven1)

A equipa do avançado português André Silva visita a Allianz Arena, casa do líder Bayern Munique, para a jornada 21 da Bundesliga. São 18 os pontos que separam as duas equipas, com o Leipzig, sexto com 31, a ter em vigor a melhor sequência de vitórias no campeonato – três – e a tentar chegar-se aos lugares de Liga dos Campeões: está a três pontos do Union Berlim, quarto classificado. O Bayern é líder com 49 pontos, mais seis do que o Borussia Dortmund.

Domingo, 06/02:

Liverpool-Cardiff City (12h00, SportTV2)

A equipa do português Diogo Jota, que agora tem também o colombiano ex-FC Porto Luis Díaz, não vai à final da Taça de Inglaterra desde 2012 (perdeu-a para o Chelsea) e já não vence a prova desde a conquista de 2006, que foi a sua sétima e última no historial. Na quarta eliminatória, recebe uma formação que sonha repetir o título de 1927 e a campanha mais recente de 2008, em que chegou à final, perdida para o Portsmouth. Há diferenças claras entre o vice-líder da Premier League e o 20.º classificado do Championship, mas se há prova que é rica em surpresas…

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (14h30, Eleven2)

Já conhecedores do resultado de véspera do líder Bayern Munique ante o Leipzig, Borussia e Bayer jogam o outro duelo grande da 21.ª jornada na Bundesliga. Segundo classificado contra terceiro, separados por oito pontos. Se o Borussia, que tem 43 pontos, tem ainda legítimas e realísticas aspirações ao título – tem menos seis pontos do que o Bayern – os farmacêuticos procuram a receita da tranquilidade nos lugares de Liga dos Campeões e uma aproximação ao vice-líder seria o melhor remédio para a equipa que soma 35 pontos e que tem Union Berlim (34), Friburgo (33) e Leipzig (31) bem perto.

Barcelona-Atlético Madrid (15h15, Eleven1)

Tarde de domingo com prato forte em Espanha, em Camp Nou. Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo quarto lugar – o último a dar acesso à Champions – ao final da 23.ª jornada e para tentar aproximação ao Bétis, terceiro com 40 pontos. O Atlético, do português João Félix, vai à Catalunha com mais um ponto de vantagem, na quarta posição com 36, perante um Barcelona que é quinto, com 35 pontos.

Senegal-Egito (19h00, Canal11)

Carlos Queiroz, que com a chegada à final torna-se o treinador português com a melhor prestação na Taça das Nações Africanas, vai procurar o título ante o Senegal, depois de ter deixado os Camarões do compatriota António Conceição pelo caminho na meia-final de quinta-feira. O jogo é na capital camaronesa, Yaoundé, e tem, como já se disse, duas estrelas em campo. Colegas no Liverpool, Salah e Mané são adversários na final de domingo, que pode dar o primeiro título na CAN ao Senegal e o oitavo ao Egito, atual recordista com sete.

Lille-PSG (19h45, Eleven3)

Há pouco mais de meio ano, quando foi conhecido o calendário, seria difícil pensar que o Lille-PSG da 23.ª jornada da liga francesa ditaria o encontro de um campeão em título que está agora no 11.º lugar, a 21 pontos do líder e atual grande candidato a recuperar o cetro perdido para a equipa dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka em 2021. O Lille soma 32 pontos e o PSG, de Nuno Mendes e Danilo Pereira, lidera com 53 – mais 11 do que o Nice.

