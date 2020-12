O fim-de-semana que se aproxima traz vários duelos entre equipas no topo da tabela nos principais campeonatos de futebol na Europa. Cristiano Ronaldo joga o dérbi de Turim, de olho no topo da classificação da liga italiana, ao passo que, em Inglaterra, Diogo Jota reencontra-se com o antigo clube, no Liverpool-Wolverhampton. Na Alemanha, há duelo entre os dois primeiros classificados. Em França, dois jogos entre os cinco primeiros. Em Espanha, clássico em Sevilha, Real Sociedad a defender a liderança e o Atlético de Madrid, de João Félix, a tentar manter a invencibilidade e a roubar a posição aos bascos.

Consulte o programa de jogos com transmissão televisiva, sabendo que, em Portugal, com os repórteres do Maisfutebol em todos os estádios, pode seguir a nona jornada da I Liga, ao minuto.

Sábado:

Sevilha-Real Madrid (15h15, Eleven1)

Um dos clássicos do futebol espanhol marca o reencontro do treinador Julen Lopetegui com o Real Madrid, num jogo em que é quase proibido para os 'merengues' perder pontos, na busca pelo primeiro lugar. A equipa de Zinédine Zidane somou apenas um ponto nas últimas três jornadas, está no quarto lugar com 17 pontos em dez jogos e tem mais uma partida disputada que a equipa da Andaluzia, quinta, com 16 pontos.

Atlético Madrid-Valladolid (17h30, Eleven1)

A equipa onde joga o português João Félix é a única invicta na primeira liga espanhola: tem sete vitórias e dois empates em nove jogos, menos um ponto que a líder Real Sociedad (24 para 23), mas também menos dois jogos que o emblema basco. Depois do empate na Liga dos Campeões ante o campeão europeu Bayern Munique, pela frente está o 17.º classificado - onde joga o português Jota - que somou sete dos seus dez pontos nas últimas três rondas e atravessa o melhor momento em 2020/2021.

Juventus-Torino (17h00, SportTV3)

Depois de chegar aos 750 golos na carreira ante o Dínamo Kiev, para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo e a Juventus estão de olho no dérbi de Turim, ante o Torino, na tarde de sábado. A equipa de Andrea Pirlo tem alternado entre vitória e empate na liga italiana, na qual ainda não somou duas vitórias seguidas em nove jornadas: tem quatro triunfos e cinco empates e está no quarto lugar com 17 pontos - menos seis que o líder Milan. O Torino está no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de descida, com seis pontos. Não venceu nas últimas três partidas do campeonato.

Bayern Munique-Leipzig (17h30, Eleven2)

Jogo grande da 10.ª jornada da Bundesliga alemã. O primeiro classificado recebe o segundo e dois pontos separam-nos: os bávaros têm 22, para os 20 dos comandados de Julian Nagelsmann. Teste duro para ambos, após a Liga dos Campeões a meio da semana. Leverkusen (19 pontos) e Borussia Dortmund (18) têm de fazer a sua parte, mas podem também beneficiar do desfecho desta partida.

Montpellier-PSG (20h00, Eleven2)

É um dos dois jogos grandes e mais esperados no campeonato francês, entre equipas do top-5 da tabela. O líder PSG, que tem apenas dois pontos de vantagem para quatro equipas, desloca-se ao terreno de uma delas, o Montpellier, que tem 23 pontos. Pedro Mendes na equipa da casa, Danilo Pereira nos visitantes, num duelo com portugueses e à atenção de Lille e Mónaco, que também têm 23 pontos cada e defrontam-se no domingo. O Lyon, que também tem 23 pontos, vai a Metz. Uma jornada que pode trazer mexidas significativas no topo da tabela, sabendo-se ainda que o Marselha, sexto com 21 pontos e menos dois jogos, pode já pressionar caso vença esta sexta-feira o Nimes.

Domingo:

Lille-Mónaco (12h00, Eleven2)

Jogo importante em França, entre o segundo e o quarto classificado, ambos com 23 pontos. Na equipa da casa, estão os portugueses Xeka, José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches. Nos visitantes, Florentino Luís e Gelson Martins. O Mónaco é uma das equipas que atravessa melhor período, com quatro vitórias consecutivas, ao passo que o Lille apenas venceu um dos últimos cinco jogos do campeonato.

Tottenham-Arsenal (16h30, SportTV2)

Dérbi de Londres no Estádio do Tottenham, no qual a equipa orientada pelo português José Mourinho vai procurar manter a liderança, que à entrada para a 11.ª jornada é em igualdade pontual com o Liverpool (21 pontos). Os comandados de Jurgen Klopp vão entrar em campo quase três horas depois e já conhecedores do desfecho deste duelo. O Arsenal, 14.º com 13 pontos, tem nesta uma partida fundamental para não ver fugir ainda mais os adversários.

Liverpool-Wolverhampton (19h15, SportTV2)

Reencontro de Diogo Jota com o antigo clube e com muitos compatriotas da equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo. Um jogo tão especial quanto importante para uma e outra equipa, sendo que os visitantes têm uma baixa de peso, o avançado mexicano Raúl Jiménez, hospitalizado após um choque de cabeças no último domingo, com David Luiz, do Arsenal. O Liverpool tem 21 pontos no topo, lado a lado com o Tottenham. O Wolverhampton é sétimo, com 17 pontos.

Sampdoria-Milan (19h45, SportTV3)

Encontro entre dois portugueses ex-Sporting: Adrien Silva na formação da casa e Rafael Leão nos visitantes, que procuram manter distâncias na liderança da liga italiana, no jogo da 10.ª jornada. O Milan é, a par da Juventus, a única equipa sem derrotas no campeonato e tem 23 pontos, mais cinco que Inter e Sassuolo, os adversários mais próximos na tabela. A Sampdoria, que somou apenas dois pontos nas últimas quatro jornadas, está no 11.º lugar, com 11 pontos.

Alavés-Real Sociedad (20h00, Eleven1)

Teste ao líder no Mendizorroza, ante a equipa onde joga o português Tomás Tavares e que, esta época, já empatou ante Barcelona e Valência em casa e foi, na última jornada, ganhar ao Real Madrid na capital. A equipa de Imanol Alguacil já vai entrar em campo conhecedora dos resultados de todos os adversários mais próximos e, como tal, em busca, ou de aumentar a vantagem na frente, ou de recuperar a liderança, sendo certo que o Atlético de Madrid, que está a um ponto, tem menos dois jogos.

Todas as transmissões do fim-de-semana

