O mercado abriu há 22 dias e já se realizaram alguns grandes negócios. O Borussia Dortmund agarrou um dos avançados mais promissores de sempre, Erling Haaland, a Juventus garantiu os serviços de Dejan Kulusevski, extremo de 19 anos.



O Tottenham recebeu Gedson Fernandes por empréstimo do Benfica. Os encarnados estão a ter uma janela de transferências muito ativa: desembolsaram 20 milhões de euros por Julian Weigl e receberam um montante igual pela saída de De Tomás para o Espanhol.



A Atalanta contratou Zapata em definitivo, o Nápoles reforçou-se no Leipzig (Diego Demme rumou a Itália) e o Real Madrid garantiu (mais) uma promessa do Flamengo: Reinier. Pelo contrário, os merengues cederam Odriozola ao Bayern Munique.



O Liverpool, campeão europeu e mundial, recrutou Minamino ao RB Salzburgo. Quem deixou a Premier League foi Chicharito que sucedeu a Ibrahimovic nos LA Galaxy. O avançado sueco regressou ao AC Milan este mês.



As transferências que marcaram o mês até ao momento na galeria associada.