Emprestado ao Hajduk Split, Ferro garante que não guarda qualquer mágoa pela reduzida utilização no Benfica, nos últimos meses.

«Não guardo magoa de ninguém. Tudo o que conquistei foi graças a mim, mas também ao Benfica. Nunca haverá magoa entre mim e o Benfica», afirma o central, em entrevista à Sport TV.

«Neste momento o mais importante é jogar, é ter minutos. Já tinha uma época e meia ou duas com poucos minutos, e estou numa idade em que preciso jogar. Precisava de um contexto diferente, com oportunidade de jogar», acrescenta.

Ferro renovou antes de sair por empréstimo, mas prefere estar focado no presente do que valorizar esse vínculo prolongado.

«Não quer dizer nada. Quer dizer que houve essa vontade de ambas as partes. Não temos de pensar no que pode acontecer daqui a seis meses, ou daqui um ano ou dois. Estou focado no Hajduk», afirma.

Ferro revela ter falado com «dez ou mais clubes, de vários pontos do mundo», mas o Hajduk foi «aquele que puxou mais».

«Está a lutar por títulos, está bem na classificação da Liga, e nas meias-finais da Taça. As pessoas podem pensar que é um campeonato menos conhecido, mas o contexto é diferente, e o objetivo é mesmo lutar por títulos e jogar para ganhar», reitera o defesa, que ficou convencido após conversas com Krovinovic, antigo colega no Benfica, que está no emblema de Split.

Ferro marcou logo na estreia, e por isso encara esta nova etapa ainda com maior otimismo.

«Foi mesmo incrível o começo. Não estava mesmo à espera de marcar o primeiro golo ao fim de três minutos. Estava focado em ajudar a equipa e voltar a jogar, mostrar o meu nível, mas não podia ter começado da melhor maneira», refere.