Hélder Barbosa anunciou esta segunda-feira o fim da carreira profissional, aos 36 anos.

Uma decisão que surge após uma primeira metade da época sem clube, depois de ter deixado o Varzim no final da temporada 2022/23, da Liga 3.

Na mensagem nas redes sociais, o extremo agradeceu a todas as pessoas com quem se cruzou na carreira – adeptos, treinadores e colegas –, aos clubes que representou e à família.

Formado no FC Porto, Hélder Barbosa estreou-se profissionalmente nos dragões, em 2005/2006 – ano em que também jogou na equipa B.

Não se conseguiu afirmar no Dragão e somou empréstimos a Académica, Trofense e Vitória de Setúbal, antes de mudar-se em definitivamente para o Sp. Braga. Saiu em 2013/14 para o Almería e no estrangeiro jogou ainda no AEK, no Al Wasl, no Akhisar, o Hatayspor e no Panetolikos.

Foi internacional por Portugal uma vez, em 2012, num particular frente ao Gabão.