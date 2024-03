É mais um momento histórico para a arbritragem portuguesa: pela primeira vez, um árbitro explicou pelo sistema sonoro do estádio uma decisão com recurso ao VAR. Aconteceu este sábado, no jogo entre Rio Ave e Sp. Braga, depois de anular um golaço a Banza.

O avançado do Sp. Braga fez um golaço, num pontapé acrobático que deixou todos de boca aberta. Depois disso, Fábio Veríssimo anulou a jogada e explicou que através do recurso ao VAR se percebeu que o mesmo Banza, em situação de fora de jogo, interferiu com um defesa no início da jogada.