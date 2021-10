Em janeiro de 2016, o Sporting anunciou a chegada de um defesa central uruguaio, emprestado pelo Sunderland. Trazia no currículo uma passagem discreta pelo Liverpool e presenças na seleção. Parecia ser apenas mais um, mas Sebastián Coates tornou-se no patrão da defesa, no capitão dos leões e atingiu os 250 jogos oficiais em Arouca.



Um atleta histórico em Alvalade. O Sporting aproveitou a efeméride e colocou capitães de outras equipas do clube - Luís Neto e João Palhinha (equipa A), João Goulart (equipa B), João Simões (sub15), Ana Borges (futebol feminino), Igor Ribeiro (sub11) e Ângelo Girão (hóquei em patins) - a fazer algumas perguntas a Coates.



Reservado, frio, de poucas falas, Coates deixou sair algumas ideias e revelou o «orgulho» por atingir uma marca tão importante.



«O grupo é espetacular. Nunca tive de fazer mais do que apoiar quem precisa de mim», disse Coates, escolhendo o «campeonato de 2021» e uma das taças conquistas «com a família no relvado» como os momentos mais marcantes.



E como é o capitão Coates? «Honesto, responsável, mas tenho de melhorar muitas coisas. Só quero poder ajudar, não quero ser algo que não sou.»



Ângelo Girão perguntou-lhe se tem mais prazer num corte decisivo ou num golo marcado nos descontos. Coates jogou... à defesa.



«Um corte pode ser tão decisivo e dá-me mais prazer do que um golo, mas também depende do golo.»



Vale a pena recordar a entrevista de Coates ao Maisfutebol, em agosto: «Adeptos sabem que, nas fases boas ou más, estive aqui»



VÍDEO: