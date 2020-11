As Ligas nacionais prosseguem antes da pausa para os compromissos das seleções.



O campeonato português tem ainda quatro jogos para completar a sétima jornada: Farense-Boavista, Nacional-Gil Vicente, FC Porto-Portimonense e Benfica-Sp, Braga, este último o jogo de maior cartaz.



Em Itália a Juventus de Cristiano Ronaldo visita Roma logo de manhã. Nota também para a Roma de Paulo Fonseca que joga em Génova e para o Nápoles de Mário Rui que se desloca ao terreno do Bolonha.



O maior jogo que mais promete este domingo disputa-se no Etihad e tem início marcado para as 16h30: Manchester City-Liverpool. De manhã, o Tottenham de Mourinho vai ao terreno do WBA e às 14h00 a armada lusa do Wolves joga em Leicester frente à equipa sensação da Premier League.

Por sua vez, em Espanha há jogo grande no Mestalla com o Valência a receber o Real Madrid, às 20h00. Por último, em França o Lille dos portugueses Renato, Fonte, Xeka e Djaló vai ao reduto do Bres e em caso de triunfo pode reforçar o segundo lugar da Ligue 1.



Para este domingo estão previstos ainda dois jogos da II Liga: Oliveirense-Estoril e Vilafranquense-Académica.



Liga



Farense-Boavista, 15h00

Nacional-Gil Vicente, 15h00

FC Porto-Portimonense, 17h30

Benfica-Sp. Braga, 20h00



II Liga



Oliveirense-Estoril, 11h15

Vilafranquense-Académica, 15h00



Espanha

Getafe-Villarreal, 13h00

Real Sociedad-Granada, 15h15

Levante-Alavés, 17h30

Valladolid-Ath. Bilbao, 17h30

Valência-Real Madrid, 20h00



Itália



Lazio-Juventus 11h30

Atalanta-Inter, 14h00

Génova-Roma, 14h00

Torino-Crotone, 14h00

Bolonha-Nápoles, 17h00

Milan-Hellas Verona, 19h45



Inglaterra



WBA-Tottenham, 12h00

Leicester-Wolves, 14h00

Man. City-Liverpool, 16h30

Arsenal-Aston Villa, 19h15



Alemanha



Wolfsburgo-Hoffenheim, 14h30

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, 17h00



França



Brest-Lille, 12h00

Metz-Dijon, 14h00

Lens-Reims, 14h00

Lorient-Nantes, 14h00

Nîmes-Angers, 14h00

Nice-Monaco, 16h00

Lyon- Saint-Étienne