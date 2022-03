O futuro do Benfica na Liga dos Campeões joga-se esta terça-feira. A partir das 20h00, os encarnados defrontam o Ajax em Amesterdão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em Lisboa, recorde-se, as duas equipas empataram a duas bolas.

Em Manchester também é dia de Champions, e com um grande encontro em perspetiva: à mesma hora, o United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe o Atlético de Madrid, de João Félix. Na primeira mão, registou-se um empate (1-1).

No Championship de Inglaterra, o Fulham de Marco Silva joga em casa do West Brom a partir das 20h00, em jogod a 38.ª jornada. Às 19h45, o Barnsley, de Domingos Quina, recebe o Bristol, e o Reading, de Lucas João, defronta o Bournemouth.

No hóquei em patins, o Sporting entra em ação a partir das 21h00, em casa do Turquel, numa partida atrasada da jornada 14 do campeonato nacional.

No ténis, prossegue o Indian Wells, Masters 1000 que tem lugar na Califórnia. Esta terça-feira jogam-se vários jogos dos 16 avos de final do circuito masculino e dos oitavos de final do circuito feminino.

Os jogos desta terça-feira:

Liga dos Campeões, oitavos de final, 2.ª mão:

Ajax, Hol - Benfica, Por, 20:00 (TVI)

Manchester United, Ing - Atlético de Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 2).