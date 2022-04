Conhecidos os semifinalistas da Liga dos Campeões, é hora de ficar a saber quem jogará as meias-finais da Liga Europa e da Liga Conferência. Desde logo, as atenções vão estar em Glasgow para o duelo entre o Rangers e o Sp. Braga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.



Mas há mais (e muito) futebol para acompanhar.



O Leipzig, de André Silva, dá o pontapé de saída nos jogos dos quartos de final da Liga Europa em casa da Atalanta enquanto o Leicester de Ricardo Pereira joga a continuidade na Liga Conferência em Eindhoven. Mais tarde, à mesma hora do Rangers-Sp. Braga, a Roma José Mourinho recebe o Bodo no Olímpico e tenta alcançar as meias-finais da Liga Conferência assim como o PAOK de Vierinha e Filipe Soares contra o Marselha.



Ao fim da tarde a seleção nacional de andebol recebe os Países Baixos, em Portimão, na primeira mão do segundo play-off de apuramento para o Mundial.

O que há para seguir este quinta-feira:



Liga Europa

Atalanta-Leipzig17h45 (SportTV1)

FC Barcelona-Eintracht Frankfurt, 20h00 (SportTV2)

Lyon-West Ham, 20h00 (SportTV4)

Rangers-Sporting de Braga, 20h00 (SIC).

Liga Conferência Europa, quartos de final, 2.ª mão

PSV Eindhoven-Leicester, 17h45 (SportTV2)

Roma-Bodo/Glimt, 20h00 (SportTV3)

Slavia Praga-Feyenoord, 20h00 (SportTV6)

PAOK-Marselha, 20h00 (SportTV5).



Jogo da 1.ª mão do segundo play-off de acesso ao Mundial, em Portimão:

Portugal - Países Baixos, 19h00 (RTP2).