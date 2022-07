Apesar de não haver futebol para assistir, há muito desporto para seguir este domingo.



Desde logo, há o Grande Prémio de Silverstone, no Reino Unido. A corrida tem início marcado para as 15h00 deste domingo e poderá segui-la AO MINUTO no Maisfutebol. De resto, é importante referir que Carlos Sainz garantiu a primeira 'pole position' da carreira e vai partir na frente da grelha com Verstappen, o campeão mundial, a começar no segundo lugar.



Ao final da tarde, a seleção nacional de futsal feminino vai tentar conquistar o Campeonato da Europa. Portugal tem encontro agendado com a Espanha a partir das 18h00, no Multiusos de Gondomar.



Mais cedo, às 15h00, há dérbi de Lisboa na final da Taça de Portugal de hóquei patins entre Sporting e Benfica.



Prossegue ainda o torneio de Wimbledon, já sem participação portuguesa. Para este domingo estão agendados quatro encontros da quarta ronda do Grand Slam britânico.



O que há para seguir este domingo



Fórmula 1



Grande Prémio de Silverstone a partir das 15h00



Final do Campeonato da Europa de futsal feminino



Portugal-Espanha, 18h00



Final da Taça de Portugal em hóquei patins feminino



Sporting-Benfica, 15h00