Esta quarta-feira é dia de Portugal voltar a entrar em campo.

Depois do empate na estreia contra a Suíça, a seleção nacional vai defrontar os Países Baixos, equipa campeã europeia em título, a partir das 20h00. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.



Há muito futebol para acompanhar esta quarta-feira, além do Campeonato da Europa de futebol feminino. Há cinco jogos da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões para seguir. O futebol não para: no Brasil pode assistir à visita do Corinthians, de Vítor Pereira, à Vila Belmiro na madrugada de quarta para quinta-feira.



Os clubes portugueses prosseguem a pré-temporada e esta quarta-feira, o Sporting tem novo teste contra os belgas do Royale Union St. Gilloise.



Além disso, o mercado de transferências prossegue ativo. Poderá seguir todos os negócios aqui.



No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a participação dos portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost). A 11.ª etapa é uma ligação montanhosa de 151,7 quilómetros entre Albertville e o Col du Granon.



Euro feminino



Suécia-Suíça, 17h00

Países Baixos-Portugal, 20h00



Jogos de preparação

Roma-Sunderland, 11h00

Sporting-Royale Union St. Gilloise, 19h00



Jogos de 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Dinamo Batumi-Slovan Bratislava,18:00

Soligorsk-Maribor, 18h00

Ferencváros-Tobol, 19h00

CFR Cluj-Pyunik, 19h30

Linfield-TNS, 19h45



Brasileirão



Santos-Corinthians, 1h30