Esta sexta-feira, o Benfica tem mais um teste de pré-temporada. Na Suíça, em Yverdon-les-Bains, a equipa de Roger Schmidt defronta o Girona. O encontro tem início agendado para as 16h30, com transmissão na SportTV1.

Em Inglaterra, há mais um jogo dos quartos de final do Europeu de futebol feminino: Suécia e Bélgica medem forças às 20h00 (Canal11).

No futebol de praia, é mais um dia de Mundialito. Às 16h15, a Seleção Nacional defronta os Estados Unidos da América.

Às 18h30, na Cidade do Futebol, realiza-se o sorteio da primeira fase da Liga 3, o qual será transmitido em direto no canal de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol.

É também dia do início do Grande Prémio de França, a 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1. Há treinos livres às 13h00 e às 16h00 (SportTV4).

Os jogos do dia:

Benfica, Por – Girona, Esp, 16:30 (SportTV4)

FC Porto B, Por - Mónaco B, Fra, 17:00 (Porto Canal).

Campeonato da Europa feminino, em Inglaterra, até 31.

Quartos de final, até 23:

Suécia - Bélgica, 20:00 (Canal 11).

Vilaverdense - Nacional, 10:30.