O Benfica volta a ter um teste de grau elevado de dificuldade esta quarta-feira. Os encarnados defrontam o Dínamo de Kiev na Polónia, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h00. Na véspera, Gonçalo Ramos não treinou no relvado em Lodz, enquanto Roger Schmidt deixou a garantia de que David Neres está apto para ir a jogo.

Mas o dia desportivo começa bem cedo. A comitiva do Gil Vicente parte para os Países Baixos esta quarta-feira, tendo em vista o jogo do play-off da Liga Conferência, diante do AZ Alkmaar.

Em jogo antecipado da terceira jornada da II Liga, o Benfica B recebe o Estrela da Amadora, pelas 11h00.

O Sporting volta a treinar em Alcochete, já sem Matheus Nunes, que tem acordo com o Wolverhampton, enquanto o FC Porto retoma a preparação para o clássico com os leões no Olival.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA:

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, 1.ª mão:

Qarabag - Viktoria Plzen, 17:45

Dínamo Kiev - Benfica, 20:00 (TVI)

Maccabi Haifa - Estrela Vermelha, 20:00

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa, 1.ª mão:

Djurgarden - APOEL, 17:45

II Liga:

Benfica B - Estrela da Amadora, 11:00 (BTV)

Supertaça de Angola, 2.ª mão:

Petro de Luanda - Sagrada Esperança, 16:00

Prosseguem Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022:

400 metros barreiras: Vera Barbosa, 10:40

Triplo salto: Patrícia Mamona, 11:35

Ténis de mesa, com Inês Matos, Fu Yu, Matilde Pinto, Patrícia Santos, Shao Jieni, João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia.

Voleibol

Jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2023, com a participação da seleção portuguesa sénior masculina:

Luxemburgo - Islândia, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Portugal - Montenegro (Pavilhão Municipal de Santo Tirso), 21:00 (SportTV1)