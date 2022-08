Concluída a fase de apuramento para a Liga dos Campeões, é tempo de olhar para o futuro: hoje, a partir das 17 horas, de Lisboa, em direto de Istambul realiza-se o sorteio da fase de grupos da Champions. Já se sabe que o FC Porto, no pote 1, o Benfica e o Sporting, ambos no pote 3, vão entrar no sorteio, que o Maisfutebol vai seguir em direto.

De resto, há mais competições europeias para acompanhar.



O Gil Vicente tem, de resto, uma montanha para escalar de forma a chegar à fase de grupos da Liga Conferência. Os gilistas têm de recuperar de uma desvantagem de 4-0 frente ao AZ Alkmaar. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Mas há mais 30 jogos para ver com destaque para o Fenerbahçe de Jesus contra o Áustria Viena, jogo que tem início marcado para as 18h00. Há, claro, muitos outros emblemas onde alinham portugueses como o Anderlecht, o Hapoel Be'er Sheva, o Rakow ou o Lech Poznan, que vão entrar em campo esta quinta-feira.



Enquanto há competição, o mercado de transferências permanece aberto. O Maisfutebol leva-lhe tudo sobre os principais rumores do mercado internacional e todos os negócios oficiais dos clubes portugueses. Não perca nenhuma transferência!



Nota ainda para a sexta etapa da Vuelta que vai ligar Bilbau a Pico Jano, em San Miguel de Aguayo.



O que há para seguir esta quinta-feira:



LIGA EUROPA



AEK Larnaca-Dnipro-1, 17h00

Zalgiris-Ludogorets, 17h00

Silkeborg-HJK, 17h30

Fenerbahçe-Austria Viena, 18h00

Omonia-Gent, 18h00

S. Tiraspol-Pyunik, 18h00

Sivasspor-Malmo, 18h00

Hearts-Zurique, 20h00



Olympiakos-Apollon, 20h00



Shamrock Rovers-Ferencváros, 20h00

LIGA CONFERÊNCIA



AIK Stockholm-Slovacko, 18h00

Basileia-CSKA Sofia, 18h00

CFR Cluj-Maribor, 18h00

H. Beer Sheva-Univ. Craiova,18h00



MOL Fehervar-Colónia, 18h00

Slavia Praga-Rakow, 18h00

Twente-Fiorentina, 18h00

Viborg-West Ham, 18h00

Viking-FCSB, 18h00

Wolfsberger-Molde, 18h00

Anderlecht-Young Boys, 19h00

FC Ballkani-Shkupi, 19h00

Hamrun-Partizan, 19h00

Nice-M. Tel Aviv, 19h00

Dudelange-Lech, 19h30

Slovan Bratislava-Zrinjski, 19h30

Antuérpia-Basaksehir, 19h45