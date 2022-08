Concluídas as fases de apuramento para as competições europeias, regressam os campeonatos. Esta sexta-feira, Paços de Ferreira e Estoril dão o pontapé de saída na jornada quatro da Liga.



O Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO sobre o encontro que tem início marcado para as 20h15.



Mas há mais futebol para acompanhar esta sexta-feira. Desde logo na II Liga com o embate entre o Vilafranquense e o Feirense.



Em Espanha a jornada abre com dois jogos. Girona e Celta de Vigo são as primeiras equipas a ir a jogar e duas horas depois, às 21h00, jogam Betis e Osasuna. Na Alemanha o Friburgo e o Bochum são os emblemas responsáveis por dar início à ronda quatro enquanto que em França a jornada abre com a visita do Lille de Paulo Fonseca a casa do Ajaccio.



Por último, a Serie A começa a terceira jornada com dois jogos: o Monza-Udinese e o Lazio-Inter de Milão.



Para esta sexta-feira estão, de resto, marcadas várias conferências de imprensa de antevisão aos encontros da quarta jornada da Liga com destaque para Ruben Amorim. O técnico do Sporting fala aos jornalistas, na véspera da receção ao Desp. Chaves, a partir das 12h30. Trinta minutos depois, é a vez de Roger Schmidt antecipar a deslocação do Benfica ao Bessa.



Além disso, o Sp. Braga fica a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa. O sorteio da prova está marcado para as 12h00 enquanto o da Liga Conferência começa hora e meia depois.



Nota ainda para a continuação da Volta em Espanha em bicicleta e para a final da Supertaça feminina entre Sporting e Benfica.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA SEXTA-FEIRA



Liga



P. Ferreira-Estoril, 20h15 (SportTV)



II Liga



Vilafranquense-Feirense, 18h00 (SportTV)



Bundesliga



Friburgo-Bochum, 19h30 (Eleven1)



Espanha



Girona-Celta de Vigo, 19h00 (Eleven1)

Betis-Osasuna, 21h00 (Eleven1)



Ligue 1



Ajaccio-Lille, 20h00 (Eleven3)



Serie A



Monza-Udinese, 17h30

Lazio-Inter, 19h45



------------------------------------------------------------------------



Conferência de imprensa de Roger Schmidt, no Seixal, às 13h00

Conferência de Ruben Amorim, em Alcochete, às 12h30



------------------------------------------------------------------------



SORTEIO DA LIGA EUROPA: 12h00



SORTEIO DA LIGA CONFERÊNCIA: 13H30



Supertaça feminina



Benfica-Sporting, 20h30 (Leiria, Canal 11)