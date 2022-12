Os campeonatos estão de volta e o futebol não vai parar.



Esta terça-feira, há dois jogos da Premier League para acompanhar. As primeiras equipas a irem a jogo são o Chelsea e o Bournemouth, às 17h30, em Stamford Bridge. Mais tarde, é a vez do United de Bruno e Dalot receber o Nottingham Forest, de Cafú.



Ao longo do dia, os treinadores de várias equipas da Liga vão antever os duelos da 14.ª jornada. O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, vai falar aos jornalistas às 12h00, horário idêntico à conferência de imprensa de antevisão do hómologo do Arouca, Armando Evangelista.



Paulo Sérgio, Mário Silva, Filipe Martins e Daniel Sousa também vão falar durante esta terça-feira.

O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA TERÇA-FEIRA



Chelsea-Bournemouth, 17h30

Manchester United-Nottingham Forest, 20h00



Conferências de imprensa de Sérgio Conceição, Armando Evangelista e Paulo Sérgio, todas às 12h00; Mário Silva fala aos jornalistas às 17h00 enquanto Filipe Martins e Daniel Sousa têm conferências de imprensa previstas para as 12h30.