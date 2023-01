Tanto futebol para ver este sábado!

Desde logo, o trio que segue na frente da tabela classificativa do campeonato vai a jogo. O primeiro a entrar em campo é o Sporting de Braga, segundo colocado, que visita o último, o Paços de Ferreira, às 15h30.

Às 18h00, o Benfica joga nos Açores, no reduto do Santa Clara, já com o reforço Gonçalo Guedes, mas sem Otamendi e Rafa.

Por último, e naquele que é o jogo de maior cartaz da 18.ª jornada, o FC Porto joga diante do Vitória de Guimarães no D. Afonso Henriques, às 20h30.

Este sábado fica também marcado pelo dérbi no futebol feminino. A partir das 15h00, no Estádio da Luz, Benfica e Sporting discutem os oitavos de final da Taça de Portugal.

Lá por fora, decorrem partidas de vários campeonatos, mas o destaque não poderia ser outro: às 12h30, Liverpool e Chelsea, a enfrentarem um mau período, medem forças em Anfield.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 17.ª jornada

Paços – Sp. Braga, 15:30 (SportTV1)

Santa Clara - Benfica, 17:00 locais (18:00 em Lisboa, SportTV2)

Vitória - FC Porto, 20:30 (SportTV1)

Taça de Portugal feminina, oitavos de final

Famalicão (I) - Damaiense (I), 13:00

Benfica (I) - Sporting (I), 15:00

Clube Albergaria (I) – Sp. Braga (I), 15:00

II Liga, 17.ª jornada

Académico de Viseu - Nacional, 11:00 (SportTV1)

BSAD - Vilafranquense, 12:45 (SportTV+)

Mafra - Trofense, 15:30

Leixões - Oliveirense, 15:30 (SportTV3)

Liga inglesa, 21.ª jornada

Liverpool - Chelsea, 12:30 (Eleven 1)

Bournemouth - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 4)

Leicester - Brighton, 15:00 (Eleven 2)

Southampton - Aston Villa, 15:00 (Eleven 3)

West Ham - Everton, 15:00 (Eleven 1)

Crystal Palace - Newcastle, 17:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 19.ª jornada

Verona - Lecce, 14:00 (SportTV2)

Salernitana - Nápoles, 17:00 (SportTV4)

Fiorentina - Torino, 19:45 (SportTV4)

Liga alemã, 16.ª jornada

Union Berlim - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 5)

Eintracht Frankfurt - Schalke 04, 14:30

Wolfsburgo - Friburgo, 14:30 (Eleven 6)

Bochum - Hertha Berlim, 14:30

Estugarda - Mainz, 14:30

Colónia - Werder Bremen, 17:30 (Eleven 3)

Liga espanhola, 18.ª jornada

Rayo Vallecano - Real Sociedad, 13:00 (Eleven 2)

Espanyol - Betis, 15:15

Atlético de Madrid - Valladolid, 17:30 (Eleven 2)

Sevilha - Cádiz, 20:00 (Eleven 1)

Taça de França, 16-avos de final

Chambéry - Lyon, 14:30 (SportTV5)

Bastia - Lorient, 17:00

Les Herbiers - Reims, 17:00

Toulouse - Ajaccio, 17:00

Olympique Estrasburgo - Angers, 19:45

Andebol

Prossegue Campeonato do Mundo, com a participação da seleção portuguesa, na Polónia e na Suécia

Ronda principal, até 23:

Grupo III (Spodek, Katowice):

Sérvia - Argentina, 14:30

Qatar - Noruega, 17:00

Países Baixos - Alemanha, 19:30

Grupo IV (Malmo Arena, em Malmo):

Bahrain - Egito, 14:30

Croácia - Bélgica, 17:00

Estados Unidos - Dinamarca, 19:30

Taça Presidente, até 23:

Grupo II (Orlen Arena, Plock):

Argélia - Marrocos, 14:30.

Macedónia do Norte - Tunísia, 17:00

Basquetebol

Liga, fase regular, 18.ª jornada

Imortal - Benfica, 15:00

Póvoa - CAB Madeira, 15:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 15:00

Oliveirense - Sangalhos, 21:00

Esgueira - Lusitânia, 21:30

Futsal

Liga, 14.ª jornada

Ferreira do Zêzere - Sporting de Braga, 17:00

Benfica - Futsal Azeméis, 19:00

Fundão - Quinta dos Lombos, 19:00

Sporting - Leões Porto Salvo, 19:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 14.ª jornada

Benfica - Paço de Arcos, 12:30

Murches - Valongo, 16:00

Sporting de Tomar - Oliveirense, 18:00

Riba d'Ave - Famalicense, 18:30

Parede - HC Braga, 21:00.

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 2.ª jornada

Grupo A:

CA Feira, Por - Palau i Plegamans, Esp, 15:00

Grupo D:

Natens Loire, Fra - Benfica, Por, 17:00.

Ténis

Prossegue Open da Austrália, masculinos e femininos, em Melbourne

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada:

Série A2:

São Mamede - Sporting das Caldas, 15:00

VC Viana - Sporting de Espinho, 16:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Santo Tirso, 17:30

Liga, 2.ª fase, 6.ª jornada:

Série A:

Sporting – Benfica, 15:00

Vitória de Guimarães - Académica de Espinho, 18:00 (SportTV3)

Fonte do Bastardo - Castêlo da Maia, 20:00 locais (21:00 em Lisboa)