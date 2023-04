Quarta-feira é sinónimo de... Liga dos Campeões!

A partir das 20h00, disputam-se os restantes encontros da primeira mão dos quartos de final da prova milionária, com o Real Madrid a receber o Chelsea no Santiago Bernabéu e o duelo italiano entre Milan e Nápoles em San Siro.

Mas, por cá, também rola a bola.

Na Madeira, o Sporting de Braga defronta o Nacional, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Pode seguir o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.

De manhã, o Sporting volta a treinar em Alcochete, antes da viagem para Itália. Já ao final da tarde, em Turim, Ruben Amorim e um jogador dos leões fazem a antevisão ao jogo com a Juventus.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Liga dos Campeões, quartos de final, 1.ª mão

Real Madrid, Esp - Chelsea, Ing, 20:00 (Eleven 1)

AC Milan, Ita - Nápoles, Ita, 20:00 (Eleven 2)

Taça de Portugal, 7.ª eliminatória, 1.ª mão

Nacional (II) - Sporting de Braga (I), 19:30 (SportTV1)

Prossegue estágio da seleção portuguesa de futebol de praia

Jogo particular

Portugal - Ucrânia, 15:30

Andebol

Jogo da seleção portuguesa feminina, último play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, no Multiusos de Paredes:

Portugal - Roménia, 20:15 (Canal 11)

Automobilismo

Termina leilão do monolugar Ferrari F1-2000 pilotado por Michael Schumacher, com o qual venceu o Grande Prémio do Brasil em 2000, pela Sotheby’s, em Hong Kong

Basquetebol

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.º jogo

Estrasburgo-Bonn