Depois de decidida a última vaga no Jamor, a Liga está de volta!



A ronda 31 do campeonato nacional vai abrir precisamente no estádio Nacional com o duelo entre o Casa Pia e o Portimonense. O Maisfutebol vai estar no recinto e contar-lhe tudo AO MINUTO sobre o encontro a partir das 20h15.



Mas há mais futebol nacional para ver. Há um jogo da II Liga importante na luta pela permanência: às 18h00, a B SAD visita o estádio do Mar, casa do Leixões.



Na Alemanha, a jornada 31 arranca com dois jogos: Bayer Leverkusen-Colónia e Mainz-Schalke 04.



Durante esta sexta-feira poderá ainda acompanhar as conferências de imprensa Roger Schmidt e de Artur Jorge prévia ao duelo importante nas contas do título entre Benfica e Sp. Braga.



Nota ainda para os quartos de final da Champions de hóquei patins. Há embate português entre o Sporting e o Valongo enquanto o outro representante luso, a Oliveirense, mede forças com o Trissino,



Esta sexta-feira é também o dia em que arranca a final four de futsal com a participação de Sporting e Benfica.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA SEXTA-FEIRA



Liga



Casa Pia-Portimonense, 20h15 (SportTV1)



II Liga



Leixões-B SAD, 18h00 (SportTV+)



Bundesliga



Bayer Leverkusen-Colónia, 19h30

Mainz-Schalke 04, 19h30 (Eleven3)



Hóquei



Quartos de final da Liga dos Campeões no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo;

Trissino-Oliveirense, 18h00 (Eleven 2)

Sporting-Valongo, 21h00. (Eleven 2)



Futsal



Final four da Liga dos Campeões em Palma de Maiorca

Sporting-Anderlecht, Bel, 17h00 (Canal 11)

Palma-Benfica, 20:00 Canal 11).

Atletismo

Liga Diamante, Meeting de Doha, no Qatar, com a participação de Pedro Pichardo (triplo salto).



Play-offs da NBA

Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 00h30 (dia 6 em Lisboa)

Phoenix Suns-Denver Nuggets, 03h00 (dia 6 em Lisboa, SportTV1).



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Conferência de imprensa do treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, no auditório do Estádio Municipal às 12h45;



Conferência de imprensa do técnico do Benfica, Roger Schmidt, no Seixal às 13h00;