Manchester United e Chelsea vão acertar o calendário da 32.ª jornada com um jogo em Old Trafford, esta quinta-feira, marcado para as 20h00. Depois de ter falhado a visita ao campeão Manchester City, João Félix está recuperado de lesão e pode defrontar a dupla portuguesa dos red devils, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que buscam a confirmação da presença na Champions em 2022/23.

Moreirense e Sporting da Covilhã terminam a atual temporada com um jogo no Minho. Os cónegos, campeões da II Liga, vão despedir-se perante os seus adeptos e diante de uma equipa já despromovida.

No basquetebol, o Benfica, que está a uma vitória da final do play-off, visita a Ovarense.

A nível internacional, nota para os encontros do campeonato espanhol e mais uma etapa da Volta a Itália.

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA

II Liga, 34.ª jornada

Moreirense - Sporting da Covilhã, 20:15 (SportTV)

Campeonato Nacional de Juniores

Série Norte:

Boavista - Vitória de Guimarães, 16:00

Liga espanhola, 36.ª jornada

Osasuna - Athletic Bilbau, 12:30 (Eleven 2)

Maiorca - Valência, 18:30 (Eleven 2)

Liga inglesa, jogo em atraso da 32.ª jornada

Manchester United - Chelsea, 20:00 (Eleven 1)

Campeonato do Mundo sub-20 Argentina2023

Fase de grupos, 2.ª jornada

Grupo E:

Uruguai - Inglaterra, 19:00

Iraque - Tunísia, 22:00

Grupo F:

França - Gâmbia, 19:00

República da Coreia - Honduras, 22:00.

*O Mundial tem transmissão na RTP Play (Desporto 1, 2, 3 e 4).

Basquetebol

NBA, play-off, finais, 5.º jogo

Boston Celtics - Miami Heat, 01:30 (dia 26 em Lisboa)

Liga, 3.ª fase, play-off, meias-finais, 3.º jogo

Ovarense - Benfica, 19:00 (RTP2)

Ciclismo

Volta a Itália

18.ª etapa: Oderzo - Val di Zoldo, 161 km.