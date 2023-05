Francisco Neto vai divulgar esta terça-feira as convocadas para a fase final do Mundial feminino Austrália e Nova Zelândia 2023. A partir das 17h00, o selecionador português de futebol feminino vai anunciar os nomes das jogadoras que vão representar Portugal pela primeira vez num Campeonato do Mundo.

Também esta terça-feira, o Fenerbahçe, do português Jorge Jesus, recebe o Antalyaspor (18h00). À mesma hora, o Galatasaray visita o Ankaragucu e, em caso de vitória, conquista o título.

Nota ainda para as meias-finais do Euro sub-17 e para os encontros dos oitavos do Mundial sub-20.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Seleção feminina

Conferência de imprensa do selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, de divulgação das convocadas para a fase final do Mundial feminino Austrália e Nova Zelândia 2023, no BPI All in One, Edifício Monumental, número 51 da Av. Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, às 17:00.

Europeu de Sub-17 Hungria 2023

Meias-finais

Polónia - Alemanha, 15:30

Espanha – França, 19:00

Campeonato do Mundo sub-20 Argentina2023

Oitavos de final

EUA - Nova Zelândia, 18:30

Uzbequistão - Israel, 22:00

*O Mundial tem transmissão na RTP Play (Desporto 1, 2, 3 e 4)

Início do julgamento do processo conhecido por 'Cashball', que envolve crimes de corrupção desportiva, no Tribunal de Leiria, às 14:00.

Os arguidos são Paulo Silva, empresário desportivo, acusado de três crimes de corrupção ativa, dois deles na forma agravada relativamente aos árbitros desportivos Roberto Martins e Ivan Caçador; João Gonçalves, empresário de futebol, e Gonçalo Rodrigues, ex-funcionário do Sporting, acusados da prática de um crime de corrupção ativa agravada ao árbitro Ivan Caçador.