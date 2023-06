Sábado de decisões.



Há jogos que valem títulos e outros que definem épocas. Desde logo, este sábado, há a primeira mão do play-off de promoção/manutenção entre Estrela da Amadora e Marítimo. O Maisfutebol vai estar no José Gomes para seguir AO MINUTO a partida que tem início marcado para as 20h00.



Duas horas antes, Lank Vilaverdensee BSAD jogam o play-off da II Liga.



Já na Alemanha é dia de final da Taça. Em Berlim, o Leipzig, de André Silva, vai tentar conquistar a prova pelo segundo ano seguido frente ao Eintracht Frankfurt, de Aurélio Buta. Em Inglaterra, Wembley recebe o dérbi de Manchester da final da Taça de Inglaterra. Bruno Fernandes e Dalot vão tentar evitar a dobradinha dos «citizens», equipa de Bernardo Silva e Rúben Dias, num jogo que poderá acompanhar no Maisfutebol.



Durante este sábado, Sérgio Conceição e Artur Jorge vão fazer a antevisão ao duelo da final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting de Braga.



O fim da Ligue 1 também está marcado para este sábado. Já se sabe quem é o campeão, mas ainda há vagas europeias (destaque para a armada lusa do Lille) e um lugar de despromoção por definir.



Este sábado vai saber-se quem será a equipa vencedora da Champions de futebol feminina e pode haver campeão nacional de andebol caso o FC Porto vença o Marítimo.



Nota ainda para os treinos livres e qualificação para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 e para o jogo 2 das meias-finais do campeonato nacional de futsal entre Sp. Braga e Benfica.





O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE SÁBADO:

Final da Taça da Alemanha

Leipzig - Eintracht Frankfurt, 19:00 (Eleven 1).

Play-off de acesso à Liga, 1.ª mão:

Estrela Amadora – Marítimo, 20:00 (SportTV1)

Conferências de antevisão da final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição fala aos jornalistas às 19h00, uma hora depois de Artur Jorge fazer a antevisão ao encontro.

26.ª e última jornada do campeonato nacional de andebol:

Maia/UMaia - Sporting, 18:00

Vitória de Setúbal - Belenenses, 18:00

Marítimo - FC Porto, 18:00

FC Gaia - Póvoa, 18:00

Avanca - Santo Tirso, 18:00

Benfica - Académico de Viseu, 18:00

Águas Santas - ABC BRaga/UMinho, 18:00.

FÓRMULA 1 GRANDE PRÉMIO DE ESPANHA

Treinos livres, às 11:30 (SportTV4)

Qualificação, às 15:00 (SportTV4).

Play-off de acesso à II Liga, 1.ª mão:

Vilaverdense - BSAD, 18:00 (Canal 11)..

Play-off da Liga feminina, 1.ª mão:

Ouriense - Gil Vicente, 11:00.

38.ª jornada e última jornada da Ligue 1:

Ajaccio - Marselha (Eleven 4)

Auxerre - Lens (Eleven 5)

Brest - Rennes

Lorient - Estrasburgo

Mónaco - Toulouse

Nantes - Angers

Nice - Lyon

Paris Saint-Germain - Clermont (Eleven 3)

Reims - Montpellier

Troyes - Lille (Eleven 6).

38.ª e última jornada da Serie A:

Torino - Inter Milão, 17:30 (SportTV2)

Cremonese - Salernitana, 20:00 (SportTV3)

Empoli - Lazio, 20:00 (SportTV2).

Play-off de acesso à Serie A, segunda mão das meias-finais:

Parma - Cagliari, 19:30.

Play-off de acesso à Liga espanhola, 1.ª mão:

Eibar - Alavés, 17:30

Albacete - Levante, 20:00.

Campeonato do Mundo sub-20 Argentina2023, em Buenos Aires:

Israel - Brasil, 18:30

Colômbia - Itália, 22:00.

*O Mundial tem transmissão na RTP Play (Desporto 1, 2, 3 e 4).

Liga dos Campeões feminina, final, no Philips Stadion, Eindhoven:

FC Barcelona-Wolfsburgo, 15h00

Futsal- play-off, meias-finais, 2.º jogo:

Sp. Braga - Benfica, 20:00

Voleibol- European Golden League

3.ª jornada