Já sem jogos das seleções AA, é hora de concentrar atenções no Europeu de sub-21 e procurar as novas promessas do futebol do Velho Continente.

E, esta quarta-feira, jogam várias potências. Desde logo, a Inglaterra defronta a República Checa e a Alemanha mede forças com Israel, embora o principal jogo do dia seja o França-Itália, às 19h45.

Já a seleção portuguesa, depois da estreia, treina ao início da tarde em Tbilisi.

No futebol feminino, a equipa lusa, que prepara a fase final do Mundial feminino Austrália e Nova Zelândia, treina na Cidade do Futebol durante a manhã.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Campeonato da Europa de sub-21

1.ª jornada (horas de Lisboa)

Grupo C

República Checa – Inglaterra, 17:00 (Batumi, Canal 11))

Alemanha – Israel, 17:00 (Kutaisi)

Grupo D

Noruega – Suíça, 17:00 (Cluj-Napoca)

França – Itália, 19:45 (Cluj-Napoca, Canal 11)

Seleção portuguesa feminina

Roda de imprensa com uma jogadora, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 09:30 (relvado 1), seguida de treino, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Seleção portuguesa de sub-21

Treino, no relvado secundário do Estádio Meshki, em Tbilisi, Geórgia, às 17:00 locais (14:00 em Lisboa)

Andebol

Torneio 4 Nações, de preparação para o Europeu, com a participação da seleção portuguesa feminina sub-19

Espanha - Portugal, 17:30

Alemanha - França, 20:00