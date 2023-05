Decisões de manutenção na II Liga, fecho da Premier League também com decisões quanto às competições europeias e permanência, algo que acontece também em Espanha e em Itália. Depois do fecho da I Liga portuguesa no sábado, este domingo continua com muito futebol e também muito para ver e decidir nas restantes modalidades. Confira aqui tudo, sem se perder.

PORTUGAL – II LIGA (38.ª Jornada):

UD Oliveirense-Leixões (11h00)

Nacional-Académico Viseu (15h30)

Trofense-Mafra (15h30)

Vilafranquense-B SAD (15h30)

Farense-Tondela (18h00)

ESPANHA (37.ª Jornada):

Almería-Valladolid (18h00)

Athletic Bilbao-Elche (18h00)

Atlético Madrid-Real Sociedad (18h00)

Barcelona-Maiorca (18h00)

Cádiz-Celta de Vigo (18h00)

Getafe-Osasuna (18h00)

Girona-Bétis (18h00)

Rayo Vallecano-Villarreal (18h00)

Valência-Espanhol (18h00)

INGLATERRA (38.ª Jornada):

Arsenal-Wolverhampton (16h30)

Aston Villa-Brighton (16h30)

Brentford-Manchester City (16h30)

Chelsea-Newcastle (16h30)

Crystal Palace-Nottingham (16h30)

Everton-Bournemouth (16h30)

Leeds-Tottenham (16h30)

Leicester-West Ham (16h30)

Manchester United-Fulham (16h30)

Southampton-Liverpool (16h30)

ITÁLIA (37.ª Jornada):

Verona-Empoli (11h30)

Bolonha-Nápoles (14h00)

Monza-Lecce (14h00)

Lazio-Cremonese (17h00)

Juventus-Milan (19h45)

MUNDIAL SUB-20 (3.ª Jornada):

Iraque-Inglaterra (19h00)

Tunisia-Uruguai (19h00)

Coreia do Sul-Gâmbia (22h00)

Honduras-França (22h00)

Por cá, há ainda decisões de subida no Campeonato de Portugal, com a quarta de seis jornadas. Às 15 horas há os jogos 1.º Dezembro-Pêro Pinheiro e Atlético CP-Lusitano Évora (ambos da série 2 de subida) e, às 17 horas, o Salgueiros-Amarante e o Vianense-Lusitânia de Lourosa (ambos da série 1 de subida).

Lá fora, há ainda mais decisões noutros campeonatos europeus e também portugueses em ação, como acontece no Brasileirão: às 20 horas, o Bahia de Renato Paiva visita o Internacional; às 22h30 o Palmeiras de Abel visita o Atlético Mineiro e, à mesma hora, o Botafogo de Luís Castro recebe o América Mineiro e o Bragantino de Pedro Caixinha é anfitrião do Santos.

Modalidades: da Fórmula 1 ao hóquei, o que está em jogo

O dia fica marcado pelo regresso das corridas de Fórmula 1, depois do cancelamento da prova em Imola: a partir das 14 horas, corre-se o Grande Prémio do Mónaco.

No ciclismo, termina a Volta a Itália, o Giro, com a participação do português João Almeida (UAE Emirates). A capital, Roma, recebe a 21.ª e última etapa, de 135 quilómetros.

No futsal, há um Benfica-Sp. Braga/AAUM, a partir das 17 horas: é o primeiro jogo entre águias e minhotos, nas meias-finais do play-off da Liga.

No hóquei em patins, há um Benfica-FC Porto (12h00) e um Sporting-Óquei de Barcelos (15h00). É o jogo três das meias-finais do campeonato, numa altura em que há empate (1-1) entre Benfica e FC Porto e o Sporting está em vantagem de 2-0. Por isso, este domingo pode ser de apuramento para os leões, em caso de novo triunfo.

No ténis, Nuno Borges entra em ação frente a John Isner em Roland Garros, na primeira ronda. O jogo está agendado para começar a partir das 11 horas.

No andebol, este domingo joga-se a final da Liga Europeia, a partir das 17 horas: vai ficar a ser conhecido o sucessor do Benfica na conquista do troféu. A decisão é em Flensburg, na Alemanha. Por cá, disputa-se também a final da Taça de Portugal feminina, à mesma hora, no Pavilhão Municipal da Maia.

No andebol, mas de praia, termina o Campeonato da Europa, com a participação das seleções portuguesas feminina (Grupo B) e masculina (Grupo B).

No atletismo, Auriol Dongmo e Jéssica Inchude estão em ação na Liga Diamante, Meeting de Rabat, em Marrocos. Por cá, terminam os Campeonatos Nacionais de Clubes, com os apuramentos na Marinha Grande, Lousada, Lisboa, Faro, Ponta Delgada e Ribeira Brava.

No voleibol, joga-se a Silver League, com a participação da seleção sénior feminina de Portugal e de Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé, na Pool B. Portugal joga com a Geórgia no Municipal de Santo Tirso, pelas 16 horas.