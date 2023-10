Esta terça-feira arranca mais uma jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com destaque para o Benfica e para o Sporting de Braga, que recebem respetivamente a Real Sociedad e o Real Madrid, em dois duelos ibéricos com apito inicial marcado para as 20 horas.

Liga dos Campeões (3.ª Jornada)

Grupo A:

Galatasaray-Bayern Munique (17h45)

Manchester United-Copenhaga (20h00)

Grupo B:

Lens-PSV Eindhoven (20h00)

Sevilha-Arsenal (20h00)

Grupo C:

Sp. Braga-Real Madrid (20h00)

Union Berlim-Nápoles (20h00)

Grupo D:

Inter Milão-Salzburgo (17h45)

Benfica-Real Sociedad (20h00, TVI)

Ainda no que toca à principal competição europeia de clubes, o FC Porto prepara a deslocação a Antuérpia, de quarta-feira, treinando a partir das 10h30 no Olival e realizando a conferência de imprensa de antevisão já na Bélgica, pelo treinador Sérgio Conceição e um jogador, no Bosuilstadion, às 18h45 (hora de Portugal Continental).

E da mesma forma que há Champions, há também mais uma jornada na UEFA Youth League, com Benfica e Sporting de Braga em jogo a partir das 15 horas.

UEFA Youth League (3.ª Jornada)

Grupo A:

Galatasaray-Bayern (12h00)

Manchester United-Copenhaga (14h00)

Grupo B:

Lens-PSV Eindhoven (13h00)

Sevilha-Arsenal (13h00)

Grupo C:

Union Berlim-Nápoles (14h00)

Sp. Braga-Real Madrid (15h00)

Grupo D:

Inter de Milão-Salzburgo (13h00)

Benfica-Real Sociedad (15h00)

No futebol internacional, é dia de outra Liga dos Campeões, a asiática, com portugueses em ação. O Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, recebe o Al Duhail de Rúben Semedo, em jogo da 3.ª jornada do Grupo E.

Ainda quanto a futebol, mas por cá, há Liga Revelação, com jogos da 8.ª jornada da primeira fase.

Série A:

Gil Vicente-Leixões (14h00)

Vizela-Torreense (15h00)

Série B:

Portimonense-Sporting (11h00)

Santa Clara-Estoril (14h00 locais, 15h no Continente)

Farense-Mafra (15h00)

Nas modalidades, há Liga Europeia de andebol para Benfica no grupo A, ABC/UMinho no grupo D e Sporting no grupo H.

Liga Europeia, fase de grupos, 2.ª jornada.

Grupo A:

Rhein-Neckar Löwen-Nantes (17h45)

Benfica-Kristianstad (17h45)

Grupo D:

Skjern Handbold-Povazska Bystrica (17h45)

Nexe-ABC/UMinho (19h45)

Grupo H:

Chrobry Glogow-Mol Tatabanya (17h45)

CSM Constanta-Sporting (17h45)

No basquetebol, há Taça da Europa, com o FC Porto a receber, na 2.ª jornada do grupo E, o Bakken Bears, da Dinamarca. O jogo está marcado para as 20 horas.