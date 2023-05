Fase de decisões nas competições nacionais e internacionais, à medida que se aproxima o final de época. No Estádio do Dragão, por exemplo, será entregue o último bilhete para a final da Taça de Portugal.

FC Porto e Famalicão entram em campo a partir das 20h30, na segunda mão das meias-finais, após um triunfo portista fora de portas (1-2) no primeiro jogo. O Sp. Braga é o outro finalista.

Em Itália, o dia pode ser de festa, muita festa: se pontuar em casa da Udinese, o Nápoles sagra-se campeão, 33 anos depois. Pode ser o terceiro título da equipa onde joga Mário Rui.

PORTUGAL (Taça de Portugal):

FC Porto-Famalicão, 20h30

INGLATERRA (28.ª jornada):

Brighton-Manchester United, 20h00

ITÁLIA (33.ª jornada):

Empoli-Bolonha, 19h45

Udinese-Nápoles, 19h45

ESPANHA (33.ª jornada):

Girona-Maiorca, 18h30

Sevilha-Espanyol, 18h30

Athletic Bilbau-Betis, 21h00

Rayo Vallecano-Valladolid, 21h00

No hóquei em patins, é dia de clássico português na final 8 da Liga dos Campeões, no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.

Benfica e FC Porto enfrentam-se a partir das 18h00, num dos jogos dos quartos de final da competição. Às 21h00, será a vez do Óquei de Barcelos a defrontar o Barcelona.

Sporting-Valonso e Trissino-Oliveirense são os outros duelos já definidos da final 8.