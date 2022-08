A primeira jornada da I Liga prossegue este sábado, com mais três jogos, com paragens em Vila do Conde, Amoreira e no Dragão. O campeão FC Porto inicia a defesa do título com a receção ao Marítimo, havendo ainda um Rio Ave-Vizela e um Estoril-Famalicão.

Começa também a II Liga portuguesa de futebol e, lá fora, depois do arranque na sexta-feira, prossegue a primeira jornada em três das principais ligas europeias, a Premier League (Inglaterra), a Ligue 1 (França) e a Bundesliga (Alemanha).

PORTUGAL – I LIGA (1.ª Jornada)

Rio Ave-Vizela (15h30)

Estoril-Famalicão (18h00)

FC Porto-Marítimo (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (1.ª Jornada)

Farense-Torreense (11h00)

Nacional-Tondela (14h00)

UD Oliveirense-Mafra (14h00)

Trofense-B SAD (15h30)

Benfica B-Académico Viseu (18h00)

ALEMANHA (1.ª Jornada):

Augsburgo-Friburgo (14h30)

Bochum-Mainz (14h30)

Monchengladbach-Hoffenheim (14h30)

Union Berlim-Hertha Berlim (14h30)

Wolfsburgo-Werder Bremen (14h30)

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (17h30)

FRANÇA (1.ª Jornada):

Estrasburgo-Mónaco (16h00)

Clermont-PSG (20h00)

INGLATERRA (1.ª Jornada):

Fulham-Liverpool (12h30)

Bournemouth-Aston Villa (15h00)

Leeds-Wolverhapton (15h00)

Newcastle-Nottingham (15h00)

Tottenham-Southampton (15h00)

Everton-Chelsea (17h30)

ITÁLIA - TAÇA (1.ª Ronda):

Pisa-Brescia (16h45)

Spezia-Como (17h00)

Empoli-Spal (20h00)

Torino-Palermo (20h15)

Lá fora, também há mais portugueses em ação, como é caso no Brasil, no Brasileirão, para a 21.ª jornada. O Botafogo de Luís Castro recebe o Ceará (20h30) e o Corinthians de Vítor Pereira visita o Avaí (23h00).

Por cá, começa o campeonato nacional de juniores, com a primeira jornada.

Além do futebol, nas restantes modalidades, também há muito para ver.

No ciclismo, decorre a segunda etapa da Volta a Portugal, que começa em Badajoz (Espanha) e termina em Castelo Branco (181,5 quilómetros). Em Espanha, termina Volta a Burgos, com a participação de Rui Costa, João Almeida (UAE-Emirates) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), em Espanha.

No automobilismo, prossegue o Rali da Finlândia, para o campeonato do mundo (WRC).

No motociclismo, Moto GP, é dia de treinos livres e qualificações no Grande Prémio da Grã-Bretanha, com a participação do português Miguel Oliveira, no circuito de Silverstone. Este é o programa do dia:

- Moto3, treinos livres, às 09h00 e qualificações, às 12h35

- MotoGP, treinos livres, às 09h55 e 13h30 e qualificações, às 14h10

- Moto2, treinos livres, às 10h55 e qualificações, às 15h10