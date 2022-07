Futebol, andebol, ciclismo, ténis, Fórmula 1… um domingo de julho longe daquilo que é o habitual deste dia da semana ao longo de quase todo o ano, mas ainda assim com muito desporto para ver.

No futebol, em Inglaterra, no Europeu feminino, termina a primeira jornada, com os dois jogos iniciais do grupo D: Bélgica-Islândia (17h00) e França-Itália (20h00).

No Brasil, há muito futebol com os clubes de quatro treinadores portugueses em ação na 16.ª jornada do Brasileirão. Às 20 horas, o Corinthians de Vítor Pereira recebe o Flamengo; às 22 horas, o Palmeiras de Abel Ferreira visita o Fortaleza e, às 23 horas, o Botafogo de Luís Castro visita o Cuiabá.

Do pé para a mão, prossegue o Campeonato da Europa de sub-20 em andebol. Portugal, já apurado para o «Main Round» após vitórias sobre Noruega e Polónia, joga a vitória no grupo A ante Espanha, às 19h30, em Gondomar. Antes, há um Noruega-Polónia (17h00).

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a participação dos portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost). A nona etapa liga Aigle a Châtel Les Portes du Soleil, com 192,9 quilómetros para percorrer.

No ténis, é dia grande, com a final do torneio de singulares masculinos de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da época, a partir das 14 horas. No court central relvado do All England Club jogam Novak Djokovic e Nick Kyrgios.

Sobre rodas, este domingo disputa-se a 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg, a partir das 14 horas.