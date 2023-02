Regressa nesta sexta-feira a Liga, com um dérbi minhoto para animar.

Em Barcelos, o Gil Vicente recebe o Vizela, às 20h15, numa altura em que as duas equipas estão separadas por apenas três pontos, com vantagem para os vizelenses.

Liga, 21.ª jornada

Gil Vicente - Vizela, 20h15 (SportTV1).

Na II Liga também há dérbi, neste caso em Viseu, com o Tondela a receber o Académico, às 18h.

II Liga, 21.ª jornada:

Tondela - Académico de Viseu, 18h (SportTV+).

Arábia Saudita

Na Arábia Saudita, depois do poker na última jornada, Cristiano Ronaldo volta a entrar em campo na receção do Al Nassr ao Al Taawon, atual quinto classificado.

Al Nassr-Al Taawon, 15h (Sport TV1)

Também em Espanha, Itália, França e Alemanha começa a rolar a bola para as jornadas do fim de semana.

Liga italiana, 23.ª jornada

Sassuolo - Nápoles, 19h45 (SportTV4).

Liga espanhola, 22.ª jornada:

Girona - Almeria, 20h (Eleven 3).

Liga alemã, 21.ª jornada:

Augsburgo - Hoffenheim, 19h30 (Eleven 1).

Liga francesa, 24.ª jornada:

Auxerre - Lyon, 20h (Eleven 2).

Nas modalidades, destaque para o Clássico do futsal que pode valer a liderança. O Benfica vai a Braga jogar a 16.ª jornada, com águias, arsenalistas e o Sporting empatados na liderança do campeonato.

Futsal

Liga, 16.ª jornada:

Benfica – Sp. Braga, 21h.

Também no campeonato de voleibol há jogo, com a Académica de Espinho a receber o Benfica.

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 11.ª jornada

Série A:

Académica de Espinho - Benfica, 20h (SportTV2).