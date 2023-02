Uma final de Champions em fevereiro?

Não é, mas podia ser. Como foi na época passada, de resto.

O Liverpool e o Real Madrid reencontram-se nesta terça-feira, reeditando a final da época passada, agora nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além dessa partida, joga-se ainda o Eintracht Frankfurt-Nápoles. Os dois jogos estão marcados para as 20h.

Liga dos Campeões, oitavos de final

Liverpool- Real Madrid, 20h (Eleven 1)

Eintracht Frankfurt- Nápoles, 20h (Eleven 2).

Também para Vítor Pereira é um dia importante. O treinador português disputa a primeira mão da supertaça sul-americana, no campo do Independiente del Valle, no Equador.

Supertaça sul-americana, final, 1.ª mão

Independiente del Valle-Flamengo, 00h30 (SportTV1).

Já no andebol, é dia de Liga Europeia, com Benfica, Sporting e Águas Santas a entrarem em campo.

Andebol

Liga Europeia, fase de grupos, 9.ª jornada.

Grupo A:

BENFICA - Kadetten Schaffhausen, 17h45 (BTV)

Tatran Presov- Frisch Auf Göppingen, 17h45

Montpellier- Veszprem, 19h45

Grupo C:

Balatonfüredi- SPORTING, 17h45

Granollers- Skjern Handbold, 17h45

RK Nexe- Alpla HC Hard 19h45

Grupo D:

Skanderborg-Aarhus- ÁGUAS SANTAS, 19h45

HC Motor- Bidasoa Irun, 17h45

Füchse Berlim- Eurofarm Pelister, 19h45