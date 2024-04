Vem aí um domingo de muito futebol, em Portugal na Europa. Começando cá por casa, há quatro jogos da Liga para seguir ao longo do dia: a barrigada de bola começa na Amadora, pelas 15.30 horas, e termina já de noite, às 20:30, com a receção do Benfica ao Moreirense.

Lá por fora, há vários jogos interessantes para seguir ao longo de todo o dia, com a luta pelo título em Inglaterra, por exemplo, a chamar a atenção. Mas há sobretudo um jogo que vai valer a pena não perder: o Bayer Leverkusen recebe o Werder Bremen e pode ser já campeão, o que será inédito.

TUDO O QUE PODE SEGUIR AO LONGO DO DIA:

- Liga, 29.ª jornada:

Estrela da Amadora - Rio Ave, 15:30 (SportTV1)

Portimonense - Casa Pia, 18:00 (SportTV2)

Arouca - Boavista, 18:00 (SportTV1)

Benfica - Moreirense, 20:30 (BTV)

- Liga alemã, 29.ª jornada:

Darmstadt - Friburgo, 14:30 (Eleven 4)

Bayer Leverkusen - Werder Bremen, 16:30 (Eleven 2

- Liga italiana, 32.ª jornada:

Nápoles - Frosinone, 11:30 (SportTV3)

Sassuolo - AC Milan, 14:00 (SportTV5)

Udinese - Roma, 17:00 (SportTV3)

Inter Milão - Cagliari, 19:45 (SportTV6).

- Liga francesa, 29.ª jornada:

Le Havre - Nantes, 12:00 (Eleven 1)

Clermont - Montpellier, 14:00 (Eleven 5)

Lyon - Brest, 19:45 (Eleven 2)

- Liga espanhola, 31.ª jornada:

Las Palmas - Sevilha, 13:00 (Eleven 3)

Granada - Alavés, 15:15 (Eleven 3)

Athletic Bilbao - Villarreal, 17:30 (Eleven 3)

Real Sociedad - Almeria, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa, 33.ª jornada:

Liverpool - Crystal Palace, 14:00 (Eleven 1)

West Ham - Fulham, 14:00 (Eleven 2)

Arsenal - Aston Villa, 16:30 (Eleven 1).

- II Liga, 29.ª jornada:

Paços de Ferreira - Nacional, 11:00 (SportTV1)

Mafra - Feirense, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Oliveirense, 15:30 (Porto Canal)

Leixões - Torreense, 15:30 (SportTV2)

Marítimo - Santa Clara, 20:30 (SportTV1)

- Liga feminina, 19.ª jornada:

Sporting de Braga - Marítimo, 15:00

Sporting - Benfica, 17:15.

- Liga feminina, jogo em atraso da 8.ª jornada:

Famalicão - Länk Vilaverdense, 11:00

- Ação de campanha de André Villas-Boas sobre "A História do FC Porto - Um conjunto de vitórias sem igual", na sede da campanha, às 14:00

- Conversas com o Presidente: Pinto da Costa está disponível para responder às perguntas dos sócios e adeptos do FC Porto:

Sede da Casa do FC Porto de Argoncilhe, às 14:00

Auditório da Casa Municipal da Cultura, Seia, às 17:00

Montebelo Viseu Congress Hotel, Viseu, às 20:30

- MotoGP, Grande Prémio das Américas, em Austin, EUA:

MotoGP, corrida, às 20:00 (SportTV4)