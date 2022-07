Depois de um interregno de quatro anos, a Eusébio Cup está de volta.

O Benfica apresenta-se nesta sexta-feira aos sócios e adeptos com mais uma partida de preparação para a nova época. Depois do treino aberto, a Luz abre-se mais uma vez aos benfiquistas nesta pré-temporada, desta feita para o duelo diante dos ingleses do Newcastle, que se joga a partir das 20h00. Os encarnados também já prometeram casa cheia, dada a elevada afluência aos bilhetes.

Poderá acompanhar todas as incidências da partida AO VIVO no Maisfutebol.

Ainda antes de entrar em campo, o Benfica certamente estará atento ao AEK Larnaca-Midtjylland (16h30), de onde sairá o adversário na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na primeira volta, na Dinamarca, registou-se um empate (1-1).

O Dudelange, orientado pelo português Carlos Fangueiro, recebe o Pyunik (18h30), com uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão.

Quanto ao Campeonato da Europa Feminino, joga-se nesta terça-feira a primeira meia-final. Inglaterra e Suécia medem forças a partir das 20h00, em Sheffield.

Não se esqueça também que o mercado de transferências segue a bom ritmo e, para não perder nenhum negócio, acompanhe as movimentações no Maisfutebol.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Eusébio Cup, no Estádio da Luz:

Benfica – Newcastle, 20:00 (BTV)

2.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, 2.ª mão

AEK Larnaca - Midtjylland, 16:30

Dudelange - Pyunik, 18:30

2.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa, 2.ª mão

Campeonato da Europa feminino, em Inglaterra:

Inglaterra - Suécia, 20:00, meias-finais