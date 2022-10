Depois de um sábado com três jogos, este domingo presenteia-nos com mais quatro partidas da Liga.

Desde logo, o principal destaque vai para o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Gil Vicente, em Barcelos. Os arsenalistas vêm de uma derrota na Liga Europa, enquanto os gilistas procuram dar a volta ao mau momento e distanciar-se da zona de descida.

Contudo, os dois primeiros jogos do dia no campeonato são o entusiasmante Portimonense-Estoril e ainda o Boavista-Vizela, que reúne todos os ingredientes para um bom espetáculo. Já às 18h00, Casa Pia e Rio Ave, duas das equipas com maior tempo útil de jogo, medem forças nesta 12.ª jornada.

Lá por fora, por exemplo, o Arsenal recebe o Notthingham Forest e o Manchester United encontra o West Ham em dois clássicos do futebol inglês.

Nota ainda para a 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1, na Cidade do México, às 20h00.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 11.ª jornada:

Portimonense - Estoril Praia, 15:30 (SportTV2)

Boavista - Vizela, 15:30 (SportTV1)

Casa Pia - Rio Ave, 18:00 (SportTV1)

Gil Vicente - Sporting de Braga. 20.30 (SportTV1)

II Liga, 11.ª jornada:

Académico de Viseu - BSAD, 11:00 (SportTV1)

Farense - Oliveirense, 14:00 (SportTV+)

Sporting da Covilhã - Leixões, 15:30 (SportTV6)

Tondela - Trofense, 18:00 (SportTV2)

Liga 3, 7.ª jornada

Campeonato de Portugal, 1.ª fase, 5.ª jornada

Liga feminina, 5.ª jornada:

Albergaria - Valadares Gaia, 13:00

Marítimo - Torreense, 15:00

Famalicão - Amora, 15:00

Vilaverdense - Ouriense, 15:00

Sporting - Sporting de Braga, 15:00

Liga espanhola, 12.ª jornada:

Osasuna - Valladolid, 13:00 (Eleven 2)

Real Madrid - Girona, 15:15 (Eleven 2)

Athletic Bilbau - Villarreal, 17:30 (Eleven 2)

Real Sociedad - Betis, 20:00 (Eleven 1)

Liga alemã, 12.ª jornada:

Union Berlim - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven 4)

Schalke 04 - Friburgo, 16:30 (Eleven 4)

Colónia - Hoffenheim, 18:30 (Eleven 4)

Liga italiana, 12.ª jornada:

Empoli - Atalanta, 11:30 (SportTV5)

Cremonese - Udinese, 14:00 (SportTV4)

Spezia - Fiorentina, 14:00

Lazio - Salernitana, 17:00 (SportTV3)

Torino - AC Milan, 19:45 (SportTV6)

Liga inglesa, 14.ª jornada:

Arsenal - Nottingham Forest, 14:00 (Eleven 1)

Manchester United - West Ham, 16:15 (Eleven 1)

Liga francesa, 13.ª jornada:

Auxerre - Ajaccio, 12:00 (Eleven 5)

Brest - Reims, 14:00

Mónaco - Angers, 14:00 (Eleven 5)

Nantes - Clermont, 14:00

Rennes - Montpellier, 14:00

Lorient - Nice, 16:05 (Eleven 5)

Lyon - Lille, 19:45 (Eleven 2)

Futsal

Liga, 4.ª jornada:

Fundão - Portimonense, 21:00

Andebol

Nacional, 6.ª jornada:

FC Porto - Póvoa, 18:00

Voleibol

Liga, 1.ª fase, jogo antecipado da 5.ª jornada:

Santo Tirso - Fonte do Bastardo, 16:00

Automobilismo

Grande Prémio do México, 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1, na Cidade do México, às 20:00 (horas de Lisboa, SportTV4)