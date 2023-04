Terça-feira de Liga dos Campeões!



Os quartos de final da Champions começam esta terça-feira com dois jogos. O destaque vai, naturalmente, para a receção do Benfica ao Inter de Milão. O Maisfutebol vai contar-lhe tudo da Luz a partir das 20h00 - o jogo será transmitido pela TVI.



À mesma hora, há jogo grande no Etihad entre o Manchester City, de Bernardo e Rúben Dias, e o Bayern Munique. A partida, que marca o reencontro de Cancelo com a ex-equipa, vai ser acompanhada ao MINUTO, aqui.



Esta terça-feira é também dia de novo teste da seleção feminina de Portugal com vista à participação no Mundial do próximo verão. Há ainda um jogo da seleção feminina de sub-19 contra a congénere francesa a contar para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria.



O Sporting recebe o Montpellier, às 19h45, numa partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de andebol.



Nota ainda para o início do torneio play-in da NBA que se inicia na madrugada de terça-feira.



O QUE HÁ PARA VER ESTA TERÇA-FEIRA:



Liga dos Campeões



Benfica-Inter, 20h00 (TVI)

Man. City-Bayern, 20h00 (Eleven2)



Jogo de preparação da seleção nacional feminina



Portugal-País de Gales, 17h30



Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de sub-19



Portugal-França, 16h00



Liga revelação



9.ª jornada apuramento campeão:



Estrela da Amadora-Benfica, 11h00

Sp. Braga-Famalicão, 13h00

Vizela-Estoril, 15h00



2.ª fase apuramento para a Taça Revelação



Gil Vicente-Sporting, 11h00

Portimonense-Mafra, 15h00



Andebol, Liga Europeia



Sporting-Montpellier, 19h45



NBA



Miami Heat-Atlanta Hawks, 00h30

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves, 03h00