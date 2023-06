Fiorentina e West Ham jogam, a partir das 20 horas desta quarta-feira, em Praga, a final da Liga Conferência 2022/23, para decidir o vencedor da segunda edição da prova e o sucessor da Roma de José Mourinho na conquista do troféu.

Por cá, há também uma final, a da Taça Revelação, no Estádio Nacional. Estoril e Sporting de Braga disputam o troféu, a partir das 18 horas.

Mais à noite, pelas 21 horas, o Sporting tem um jogo decisivo para manter as aspirações de ser campeão nacional no escalão de juvenis. Recebe o Estoril, em jogo de atraso da 11.ª jornada, numa altura em que tem 34 pontos e hipótese, se vencer, de ultrapassar FC Porto e Sp. Braga (ambos com 36) neste acerto de calendário e de ficar a três pontos do líder Benfica, que tem 40, a duas rondas do fim.

Em Espanha, há decisão no play-off de acesso à liga, com a segunda mão da primeira eliminatória entre Levante e Albacete. Na primeira mão, o Levante venceu fora, por 3-1.

Esta quarta-feira é também dia de ténis com o torneio Roland Garros: vão definir-se os últimos apurados para as meias-finais. No quadro masculino, há os duelos Alexander Zverev-Tomas Etcheverry (14h00) e Holger Rune-Casper Ruud (19h15). No quadro feminino, marcam encontro Beatriz Haddad Maia-Ons Jabeur (10h00) e Iga Swiatek-Coco Gauff (11h30).

No ciclismo, prossegue o Critérium du Dauphiné, com a participação dos portugueses Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar).

Se ficar acordado à noite, há Libertadores e NBA

De volta ao futebol e já bem mais à noite, na madrugada de quinta-feira (01h30), na Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira recebe os equatorianos do Barcelona SC, para a quinta jornada da fase de grupos.

À mesma hora, há jogo três na final da NBA, com a receção dos Miami Heat aos Denver Nuggets. A eliminatória está empatada, com uma vitória para cada lado.