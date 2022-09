A jornada europeia nas provas da UEFA prossegue esta quinta-feira, com a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa (Sp. Braga em ação na Suécia) e da Liga Conferência. Nas duas provas, dezenas de portugueses em ação. São 32 jogos em agenda.

Liga Europa, fase de grupos, 1.ª jornada (hora Portugal Continental)

Grupo A:

PSV Eindhoven-Bodø/Glimt, 17:45

Zurique-Arsenal, 17:45

Grupo B:

Fenerbahçe-Dínamo Kiev, 17:45

AEK Larnaca-Rennes, 17:45

Grupo C:

Ludogorets–Roma, 17:45

HJK Helsínquia-Bétis, 17:45

Grupo D:

Malmö-Sporting de Braga, 17:45

Union Berlin-Union Saint-Gilloise, 17:45

Grupo E:

Manchester United-Real Sociedad, 20:00

Omonoia–Sheriff, 20:00

Grupo F:

Lazio-Feyenoord, 20:00

Sturm Graz-Midtjylland, 20:00

Grupo G:

Friburgo-Qarabag, 20:00

Nantes-Olympiacos, 20:00

Grupo H:

Estrela Vermelha-Mónaco, 20:00

Ferencvaros-Trabzonspor, 20:00.

Liga Conferência, fase de grupos, 1.ª jornada (hora Portugal Continental)

Grupo A:

Fiorentina-RFS, 17:45

Hearts-Basaksehi, 17:45

Grupo B:

Anderlecht-Silkeborg, 17:45

West Ham-FCSB, 17:45

Grupo C:

Áustria Viena-Hapoel Beer Sheva, 17:45

Villarreal-Lech Poznan, 17:45

Grupo D:

Slovacko-Partizan, 17:45

Nice-Colónia, 17:45

Grupo E:

Vaduz-Apollon, 20:00

Dnipro-AZ Alkmaar, 20:00

Grupo F:

Shamrock Rovers-Djurgarden, 20:00

Molde-Gent, 20:00

Grupo G:

Sivasspor-Slavia Praga, 20:00

Ballkani-Cluj, 20:00

Grupo H:

Slovan Bratislava-Zalgiris, 20:00

Basileia-Pyunik, 20:00

Nas modalidades, também há vários jogos em agenda.

No futebol de praia, Portugal joga para a Superfinal da Liga Europeia. A seleção masculina defronta já pelas 08h45 a Inglaterra e a masculina a Polónia, às 14 horas.

No futsal, Portugal joga, pelas 17 horas, as meias-finais do Europeu sub-19 ante a Ucrânia. Espanha-Polónia é o outro jogo das meias-finais, às 20 horas.

No ciclismo, 18.ª etapa da Volta a Espanha, com os portugueses João Almeida, Ivo Oliveira e Nelson Oliveira em ação, num dia decisivo com montanha, na ligação de 192 quilómetros entre Trujillo e Alto de Piornal.

No ténis, prossegue o US Open, com jogos em pares durante o dia. Mais à noite, já pelas 00h de sexta-feira (hora portuguesa), Caroline García e Ons Jabeur jogam a primeira meia-final feminina.