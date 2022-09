A Liga portuguesa está de volta esta sexta-feira, para o início da sétima jornada, em Portimão, num dia em que também começa mais uma ronda na II Liga e na Liga 3, por cá.

Lá fora, destaque para o regresso da competição na Premier League inglesa, depois da morte da Rainha Isabel II, num dia com muito mais futebol internacional.

PORTUGAL – I LIGA (7.ª Jornada)

Portimonense-Desp. Chaves (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (7.ª Jornada)

Tondela-B SAD (18h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (Série B, 4.ª Jornada)

Real SC-U. Leiria (19h00)

ALEMANHA (7.ª Jornada)

Mainz-Hertha (19h30)

ESPANHA (6.ª Jornada)

Valladolid-Cádiz (20h00)

FRANÇA (8.ª Jornada)

Auxerre-Lorient (20h00)

INGLATERRA (8.ª Jornada)

Aston Villa-Southampton (20h00)

Nottingham-Fulham (20h00)

ITÁLIA (7.ª Jornada)

Salernitana-Lecce (19h45)

Além das ligas em Portugal e dos principais campeonatos europeus, há mais jogos noutros países, da Grécia à Turquia, passando pela Bélgica ou Ucrânia.

Isto num dia em que se inicia o julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, no Juízo Central Criminal de Lisboa - Juiz 22, Campus da Justiça, às 14 horas.

Há também reunião da Liga sobre segurança debate com diretores de Segurança das Sociedades Desportivas e Direção de Segurança da Liga.

Mas há mais para ver, com foco nas modalidades.

No ciclismo, prossegue a Volta ao Luxemburgo, com a participação do português Rui Oliveira, pela UAE Team Emirates.

No ténis, Taça Davis em Viana do Castelo, para a primeira eliminatória do Grupo I Mundial, com a participação de uma seleção portuguesa. A cerimónia de abertura é às 15 horas e segue-se o duelo entre Portugal e Brasil. O número um português, João Sousa, vai ser o primeiro a entrar no court para defrontar Felipe Meligeni, seguindo-se na ordem de encontros o duelo entre Nuno Borges e Thiago Monteiro.

No basquetebol jogam-se as meias-finais do Eurobasket, com os duelos Polónia-França (16h15) e Alemanha-Espanha (19h30).

No motociclismo, e com a participação do português Miguel Oliveira, arranca a 15.ª prova do Mundial de Moto GP, em Espanha, no MotorLand Aragón, num dia de treinos livres:

- Moto3, treinos livres, às 08:00 e 12:15

- MotoGP, treinos livres, às 08:55 e 13:10

- Moto2, treinos livres, às 09:55 e 14:10

No surf, nos Estados Unidos, em Huntington Beach, há uma seleção portuguesa em ação nos ISA World Surfing Games, na prova de qualificação da equipa portuguesa para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.