A 26.ª jornada da I Liga prossegue este sábado, com paragens em Vizela, Guimarães e em Alvalade, num total de três jogos.

Por cá, há ainda muito mais para ver, da II Liga à II Liga 3, passando pela final da Taça da Liga feminina.

Lá fora, muito futebol em agenda, com destaques para o duelo entre Manchester City e Liverpool, em Inglaterra.

PORTUGAL – I LIGA (26.ª Jornada):

Vizela-Casa Pia (15h30)

V. Guimarães-Paços Ferreira (18h00)

Sporting-Santa Clara (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (26.ª Jornada):

Trofense-Farense (11h00)

Mafra-Benfica B (12h45)

Moreirense-Feirense (14h00)

UD Oliveirense-Tondela (15h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (Manutenção, 1.ª Jornada):

Canelas 2010-Paredes (15h00)

Montalegre-Fafe (15h00)

São João de Ver-Varzim (15h00)

V. Guimarães B-Anadia (15h00)

PORTUGAL – FINAL DA TAÇA DA LIGA FEMININA

Sp. Braga-Benfica (15h00)

PORTUGAL – Juvenis (Ap. Campeão, 10.ª Jornada):

V. Guimarães-Sp. Braga (11h00)

Estoril-Torreense (11h00)

FC Porto-Sp. Espinho (11h00)

Benfica-Académica (15h00)

ALEMANHA (26.ª Jornada):

Friburgo-Hertha (14h30)

Leipzig-Mainz (14h30)

Schalke 04-Bayer Leverkusen (14h30)

Union Berlim-Estugarda (14h30)

Wolfsburgo-Augsburgo (14h30)

Bayern Munique-Borussia Dortmund (17h30)

ESPANHA (27.ª Jornada):

Girona-Espanhol (13h00)

Athletic Bilbao-Getafe (15h15)

Cádiz-Sevilha (17h30)

Elche-Barcelona (20h00)

França (29.ª Jornada):

Auxerre-Troyes (16h00)

Rennes-Lens (20h00)

INGLATERRA (29.ª Jornada):

Manchester City-Liverpool (12h30)

Arsenal-Leeds (15h00)

Bournemouth-Fulham (15h00)

Brighton-Brentford (15h00)

Crystal Palace-Leicester (15h00)

Nottingham-Wolverhampton (15h00)

Chelsea-Aston Villa (17h30)

ITÁLIA (28.ª Jornada):

Cremonese-Atalanta (14h00)

Inter-Fiorentina (17h00)

Juventus-Verona (19h45)

Lá fora, há ainda vários treinadores e jogadores portugueses em ação nos mais diversos campeonatos.

Modalidades: dérbis no basquetebol e futsal (com decisões de Taça)

Nas restantes modalidades, este sábado é dia de dois dérbis entre Benfica e Sporting, um no campeonato de basquetebol e um nas meias-finais da Taça de Portugal feminina. Mas há mais para ver. Confira tudo.

FUTSAL – TAÇA DE PORTUGAL (Masculina, Meias-finais):

Ferreira do Zêzere-Benfica (18h00)

Nun’Álvares-Sporting (21h00)

FUTSAL – TAÇA DE PORTUGAL (Feminina, Meias-finais):

Tebosa-Nun’Álvares (10h30)

Sporting-Benfica (13h00)

BASQUETEBOL (2.ª Fase, 6.ª Jornada):

Benfica-Sporting (15h00)

Ovarense-FC Porto (16h00)

ANDEBOL (19.ª Jornada):

Ac. Viseu-Sporting (15h00)

GC Santo Tirso-Belenenses (15h00)

Águas Santas-Marítimo (16h00)

Benfica-ABC (17h00)

FC Gaia-V. Setúbal (18h00)

AA Avanca-ADA Maia (18h00)

Na natação, prossegue o Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos de Portugal OPEN, no Funchal, em piscina longa. É o terceiro e penúltimo dia de provas, que já permitiu a Diogo Ribeiro mínimos para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

No ténis, lá fora, prosseguem as decisões do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

No MotoGP, prossegue o Grande Prémio da Argentina, em Termas de Río Hondo, marcado pela ausência do português Miguel Oliveira. Em agenda há a terceira sessão de treinos livres (14h10), qualificação 1 (14h50), qualificação 2 (15h15) e a corrida sprint está agendada para as 19 horas.

Já pela madrugada de domingo, antes do amanhecer, realiza-se a corrida do Grande Prémio da Austrália em Fórmula 1, a partir das 06h00. É a terceira prova do calendário de 2023.