Esta quarta-feira reserva-nos uma agenda intensa. A começar logo por mais quatro jogos do Mundial 2022, que vão definir as contas dos Grupos C e D.

A Argentina, com três pontos, defronta a Polónia, líder com quatro. Enzo Fernández será titular? Lionel Messi vai voltar a ser decisivo? Dúvidas para serem desfeitas às 19h00. Também a essa hora, a Arábia Saudita (três pontos) tem pela frente o México (um ponto).

Contudo, os jogos no Qatar começam mais cedo, com a Austrália (três pontos) a medir forças com a Dinamarca (um ponto). No outro jogo do Grupo D, a Tunísia (um ponto) defronta a já apurada França (seis pontos).

Mas há ainda futebol «dentro de portas». O Sporting entra em cena na Taça da Liga, na receção ao Farense, em jogo da primeira jornada do Grupo B, marcado para as 20h45.

Nota também para os vários jogos nas diferentes modalidades, desde voleibol, basquetebol, hóquei em patins ao futsal.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Prossegue Mundial2022, no Qatar

Fase de grupos

3.ª jornada:

Grupo C:

Polónia - Argentina, 19:00 (Estádio 974, SIC e SportTV1)

Arábia Saudita - México, 19:00 (Estádio Lusail, SportTV2)

Grupo D:

Tunísia - França, 15:00 (Estádio Education City, SportTV1)

Austrália - Dinamarca, 15:00 (Estádio Al Janoub, RTP1 e SportTV2)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 8.ª jornada

Série A:

Leixões - Vizela, 15:00

Taça de França, jogo em atraso da 8.ª eliminatória

Jura Sud Foot - Limonest St-Didie, 19:00

Termina torneio de Desenvolvimento UEFA feminino sub-15, com a participação da seleção portuguesa:

Portugal – Espanha (Municipal da Bela Vista, Parchal), 11:30

Finlândia - Bélgica (Estádio Municipal de Lagos), 16:00

Taça da Liga, fase de grupos, 1.ª jornada

Grupo B:

Sporting - Farense, 20:45 (SportTV3)

Futsal

Liga, 8.ª jornada:

Sporting - Portimonense, 18:30

Benfica - Caxinas, 21:00

Termina estágio da seleção portuguesa de sub-21

Jogo particular, no pavilhão Francisco José Tavares, no Fundão:

Portugal - Espanha, 18:00

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 8.ª jornada

Grupo A:

GOG, Din - Paris Saint-Germain, Fra, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Dínamo Zagreb, Cro - Veszprém, Hun, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Basquetebol

Taça Europa, fase de grupos, com a participação das equipas do FC Porto e do Sporting, 6.ª jornada:

Grupo C:

Parnu Sadam, Est - Friburgo Olympic, Sui, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Heroes Den Bosch, Hol - FC Porto, Por, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

Grupo G:

Egis Kormend, Hun - Anwil Wloclawek, Pol, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Sporting, Por - Karhu Basket, Fin, 18:00

Liga, fase regular, jogo em atraso da 1.ª jornada:

Lusitânia - Sangalhos, 20:15 locais (21:15 em Lisboa)

Liga, fase regular, jogo antecipado da 11.ª jornada:

Benfica - Esgueira, 17:30 (BTV)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 7.ª jornada

Famalicense - Sporting, 20:00

Ténis de mesa

Liga dos Campeões masculinos, 2.ª fase, 1.ª jornada:

Grupo C:

Sporting, Por - TTC Neu-Ulm, Ale, 19:00

Voleibol

Taça Challenge feminina, 32 avos de final, 2.ª mão:

Apollo 8 Borne, Hol - AJM/FC Porto, Por, 20:00 locais (19:00, horas de Lisboa)

Clube K, Por - TS Volley Dudingen, Sui, 20:45 locais (21:45, horas de Lisboa)

Taça Challenge, oitavos de final, 1.ª mão:

Mellilla, Esp - Sporting, Por, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Duo Tartu, Est - Fonte do Bastardo, Por, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Liga dos Campeões, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo C:

Knack Roeselare, Bel - Lube Civitanova, Ita, 20:30 locais (19:30, horas de Lisboa)