O Mundial 2022 está perto de terminar e esta terça-feira vamos conhecer o primeiro finalista!

Depois de dois dias sem futebol no Qatar, somos presenteados com um Argentina-Croácia, onde Lionel Messi e Luka Modric, a realizarem (provavelmente) os últimos Mundiais da carreira, têm os holofotes sobre si.

Mas há muitos mais motivos de interesse, desde logo porque a albiceleste tem dois representantes do campeonato português, Enzo Fernández e Otamendi, mas também outros nomes que já passaram pela nossa Liga. Além disso, será que Messi vai disputar a segunda final de um Campeonato do Mundo e vingar 2014? Ou a vice-campeã do mundo vai repetir a prensaça de 2018?

Os argentinos têm estado em grande número nos estádios e assim deverá suceder no Lusail, mas os croatas já eliminaram o Brasil e têm demonstrado uma fortaleza defensiva, espelhada no guarda-redes Livakovic. Estão, por isso, reunidos os ingredientes para um grande jogo, que poderá seguir AO MINUTO, a partir das 19h00.

Dentro de portas, temos mais dois jogos da Taça da Liga, com destaque para a receção do Sporting ao Marítimo. Os leões têm o apuramento para os quartos de final praticamente garantido e procuram a quinta vitória consecutiva, algo que seria inédito na presente temporada. Poderá acompanhar a partida AO VIVO no Maisfutebol.

Relativamente às modalidades, Benfica, Sporting e Águas Santas prosseguem a participação na Liga Europeia de andebol. Os encarnados disputam ainda o encontro da quarta jornada da Liga dos Campeões de voleibol.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Futebol

Meias-finais

Argentina - Croácia, 19:00 (Estádio Lusail, RTP1 e SportTV1)

Taça da Liga, fase de grupos, 3.ª jornada

Grupo B:

Sporting - Marítimo, 20:45 (SportTV2)

Rio Ave - Farense, 20:45 (SportTV3)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 10.ª jornada

Série A:

Rio Ave - Gil Vicente, 13:00

Famalicão - Leixões, 15:00

Série B:

Estoril Praia - Mafra, 10:00

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, jogo em atraso da 3.ª jornada

Série B:

Estrela da Amadora - Benfica, 12:00

Andebol

Liga Europeia, fase de grupos, 6.ª jornada

Grupo A:

Kadetten Schaffhausen, Sui - Frisch Auf Göppingen, Ale, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Tatran Presov, Svq - Veszprem , Hun, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Montpellier, Fra - Benfica, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo C:

Balatonfüredi KSE, Hun - Alpla HC Hard, Aut, 17:00 locais (16:00 em Lisboa)

Sporting, Por - Skjern Handbold, Din, 19:45

Granollers, Esp - RK Nexe, Cro, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Grupo D:

HC Motor, Ale - Águas Santas, Por, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Skanderborg-Aarhus, Din - Füchse Berlim, Ale, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Eurofarm Pelister, Mcd - Bidasoa Irun, Esp, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Basquetebol

Euroliga, 13.ª jornada

Taça Europa, segunda fase, 1.ª jornada, com a participação do FC Porto

Grupo I:

Niners Chemnitz, Ale - Cholet Basket, Fra, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo C:

Knack Roeselare, Bel - Benfica, Por, 20:30 locais (19:30, horas de Lisboa)

Taça Challenge feminina, 16 avos de final, 1.ª mão:

AJM/FC Porto, Por - Ribola Kastela, Cro, 20:00

Automobilismo

Testes de pré-época de Fórmula E, com a participação de António Félix da Costa, em Valência, Espanha, às 08:00 e às 13:00 locais (07:00 e 12:00 em Lisboa)