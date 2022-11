Portugal defronta esta segunda-feira o Uruguai, a partir das 19 horas, em jogo da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022.

A equipa comandada por Fernando Santos defronta a seleção que conta com os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte e com o ex-Benfica Darwin Núñez, que empatou ante a Coreia do Sul de Paulo Bento no primeiro jogo. Já Portugal venceu o Gana, por 3-2, partindo para a jornada na liderança do grupo e podendo, em caso de vitória, garantir já o apuramento para os oitavos de final.

O dia marca o encerramento da segunda jornada da prova e tem quatro jogos.

Grupo G: Camarões-Sérvia (10h00)

Grupo H: Coreia do Sul-Gana (13h00)

Grupo G: Brasil-Suíça (16h00)

Grupo H: Portugal-Uruguai (19h00)

Por cá, há um Benfica-Sporting de Braga, a partir das 16 horas, para a sétima jornada da liga feminina.

Para a Liga Revelação, há dois jogos da oitava jornada. Na série A, o Famalicão-Gil Vicente (13h00) e, na série B, o Estrela da Amadora-Mafra (11h00).

No FC Porto, há Assembleia Geral ordinária, para apreciar, discutir e votar os relatórios e contas individuais e consolidadas e respetivos pareceres do conselho fiscal e disciplinar, referentes ao período compreendido entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, e para atualizar o valor da quota mensal de associado, entre outros assuntos, no auditório do Estádio do Dragão, às 21 horas.

Nas modalidades, há um Futsal Azeméis-Quinta dos Lombos, às 21 horas, para a oitava jornada da Liga de futsal.