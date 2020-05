Ibrahim Afellay, que já foi apontado como a grande esperança do futebol holandês, está de saída do PSV Eindhoven, depois de ter regressado ao clube onde se formou na temporada passada.

A renovação do contrato do internacional holandês de 34 anos chegou a estar em cima da mesa, mas o experiente jogador não conseguiu jogar com regularidade na última época, somando apenas 164 minutos em todas as competições.

«Acho que a minha carreira ainda não acabou e ainda posso ser útil a um bom nível», destacou o jogador que conta com 53 internacionalizações e sete golos marcados ao serviço da Holanda.

Formado no PSV, Affelay jogou em Eindhoven, numa primeira fase, até 2010 (venceu 4 campeonatos e uma Taça da Holanda). Depois jogou no Barcelona (um campeonato, uma Taça do Rei e uma Supertaça), Schalke, Olympiakos (um campeonato), Stoke City, até que, na última temporada, regressou à casa de partida.